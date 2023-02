Stanno esplodendo critiche su una vip italiana, che ha deciso di riprendersi in un momento decisamente privato. Ha mostrato tutta la sua tristezza, infatti non ha voluto nascondere affatto il suo stato d’animo, dato che si è fatta vedere mentre piangeva. E le polemiche sono divampate immediatamente, travolgendola da un momento all’altro. In particolare a sollevare il caso è stato un utente, che ha puntato il dito contro Ludovica Valli, finita in lacrime durante l’allattamento del suo ultimo figlio.

Infatti, ad inizio febbraio Ludovica Valli è diventata mamma per la seconda volta nella sua vita e queste lacrime mentre stava facendo l’allattamento al piccolo Otto Edoardo ha fatto il giro della rete. Se da un lato c’è chi ha apprezzato la sua spontaneità, visto che si è fatta vedere in un momento difficile senza provare alcuna vergogna, dall’altro canto c’è chi ha ritenuto esagerato questo mostrarsi in maniera pubblica. Ma vediamo per quale ragione il pianto ha preso il sopravvento su di lei.

Ludovica Valli in lacrime durante l’allattamento: polemiche

Ludovica Valli non ha timore a mostrarsi anche fragile e queste lacrime durante l’allattamento sono state un chiaro esempio. Ma non si aspettava probabilmente di finire nuovamente nel vortice delle polemiche, anche perché aveva semplicemente esternato un suo pensiero da mamma. Entrando nello specifico, nella didascalia di accompagnamento all’immagine che la ritraeva piangere ha scritto: “Poi mi dite, o meglio, mi insegnate come si fa a non avere i sensi di colpa verso la primogenita?“.

Ma c’è chi ha criticato la sorella di Beatrice Valli: “Messaggi malatissimi e sbagliati. Sono così piena di tutto questo business che c’è intorno alla maternità, in ogni forma, dalle adv a queste micro-narrazioni che hanno come unico scopo quello di farsi fare articoli e creare engagement, ma vengono fatte passare per normalizzazione (e i fessi abboccano pure)”. Quindi, è stata accusata di utilizzare in qualche modo suo figlio nato da poco per avere una visibilità più ampia sui social network.

L’annuncio sull’arrivo del secondogenito Otto Edoardo era avvenuto così: “Otto Edoardo Di Gregorio, un altro nostro piccolo grande miracolo la ragione della nostra esistenza”, ha scritto l’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne, programma grazie al quale è diventata famosa.