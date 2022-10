Diletta Leotta fidanzata con un calciatore. È questa la bomba gossip della settimana. Si sarebbe quindi lasciata con l’influencer e surfista Giacomo Cavalli. Niente da fare per loro, anche perché da quello che racconta Gente, la bella conduttrice ora sarebbe tra le braccia di un altro. Da come riporta anche Fanpage, la storia tra Dilettta e Giacomo non sarebbe mai iniziata in maniera così seria come si sarebbe potuto pensare e probabilmente gli esperti di gossip avevano preso solo un grande abbaglio.

Insomma, sembra che Diletta Leotta abbia già trovato un altro amore, anche se si fa fatica a parlare già di ‘relazione’. Proprio Gente però fa nomi e cognomi su questo chiamiamolo flirt. Sembra infatti che la bellissima donna stia insieme ad un calciatore straniero. Non si sa davvero molto sulla vicenda, sappiamo soltanto che Gente ha fatto sapere che la Leotta si sta frequentando con il portiere Loris Karius.





Leggi anche: Diletta Leotta con il nuovo fidanzato (famoso): la prima foto insieme

Diletta Leotta fidanzata con un calciatore

Gli indizi sono pochi ma qualcuno è già certo del loro rapporto. Tanto per cominciare hanno iniziato a seguirsi reciprocamente su Instagram. E fino a qui… Poi Gente scrive che “al momento è difficile da incasellare nelle svariate sfaccettature dei rapporti interpersonali, figuriamoci in quelli del cuore”. Insomma, non si capisce se ci sia sostanza dietro a questo presunto flirt o sia una cosa passeggera.

Anche perché la Leotta è molto focalizzata sulla sua carriera in questo periodo. Sta studiando per migliorare la sua conoscenza della lingua inglese. E se questa voglia di imparare l’inglese derivasse proprio dalla voglia di comunicare meglio con il suo Loris? In tanti però fanno notare che si tratterebbe solo della voglia di poter lavorare anche all’estero.

Ma chi è Loris Darius? Si tratta di un portiere tedesco, classe 1993. Era diventato suo malgrado celebre sul web per le sue clamorose gaffe nella finale di Champions League 2018, che costarono al suo Liverpool una pesante sconfitta per 3 a 1 contro il Real Madrid. È lui però che farebbe battere il cuore di una della donne più belle del mondo. Che importa del calcio, allora?

Leggi anche: “Ma guardatele bene”. Diletta Leotta e mamma Ofelia: la foto insieme e scoppia la bufera