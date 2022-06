“Ma guardatele bene”. Diletta Leotta e mamma Ofelia: la foto insieme e scoppia la bufera

Diletta Leotta e la mamma Ofelia, bufera per la foto. Non pensava minimamente di ricevere commenti del genere la bellissima e bravissima giornalista sportiva, che dunque aveva deciso di pubblicare un’immagine amorevole senza aspettarsi ovviamente critiche simili. Invece non è stato così, infatti diversi utenti hanno notato qualcosa che non andava bene e l’hanno sottolineato. Tante polemiche inaspettate nei suoi confronti e chissà se lei vorrà replicare a tutto ciò nelle prossime ore.

Diletta Leotta e la mamma, bufera per la foto pubblicata sul social network Instagram, che aveva anche scelto una didascalia breve ma significativa. A proposito della giovane, fonti vicine alla Leotta hanno infatti confermato che la showgirl sarebbe ancora innamorata o comunque interessata all’attore turco. “Avrebbe stoppato il suo cuore alla storia con Can Yaman, che la bombastica Leotta non avrebbe mai dimenticato” leggiamo su Pipol. Quindi, non avrebbe mai dimenticato l’uomo.





Diletta Leotta e la mamma, bufera per la foto

Diletta Leotta e la mamma, bufera per la foto immediata come sottolineato dal sito Today. Per completezza di informazioni, bisogna anche sottolineare che sono arrivati pure dei messaggi positivi dedicati ad entrambe le donne: “Ma chi è la mamma e chi è la figlia?”, “Sono meravigliose, tale madre e tale figlia”, “Vogliamo l’Instagram di tua madre”. Ma ci sono state anche tante altre reazioni di tenore opposto, infatti sono state bersagliate di critiche per ciò che alcuni avrebbero notato.

Dunque, osservando attentamente Diletta Leotta e la mamma Ofelia, alcuni hater hanno commentato: “Avoglia a smaltire la plastica”, “Stesso chirurgo?”, “Ci sono più ritocchi ed effetti speciali in questa foto che in un film di Steven Spielberg”, “Stesso gommista”, “Gommone e gommina”. Sono state accusate di essersi sottoposte a interventi estetici molto marcati, anche se non ci sono mai state conferme riguardanti l’ausilio del chirurgo per migliorare i rispettivi aspetti estetici. Capiremo se ci saranno reazioni. Lei le aveva invece scritto in inglese: “Sempre al mio fianco”.

La mamma di Diletta Leotta si chiama Ofelia Castorina e quest’ultima è stata unita in matrimonio con un altro uomo, visto che Diletta ha tre fratelli. Dopo è invece convolata a nozze col papà di Diletta, Rori Leotta, che ha anche lui una figlia avuta da una storia d’amore precedente. La signora Ofelia ha anche una passione molto forte nei confronti del mondo del design e dell’architettura, ma non ha mai annunciato di essersi ritoccata, così come la figlia.

