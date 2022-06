Diletta Leotta e Can Yaman, cosa bolle in pentola? Nelle ore scorse era arrivata la smentita del suo fidanzamento con Giacomo Cavalli. In queste settimane la conduttrice di DAZN è stata al centro di un continuo chiacchiericcio non solo sentimentale. Lo scorso aprile ‘Vero Tv’ aveva fatto sapere che Diletta Leotta dovrebbe sbarcare a Mediaset. L’emittente di Pier Silvio Berlusconi punterebbe fortemente sulle sue qualità professionali e vorrebbe affidarle la conduzione di una trasmissione, che andrebbe in onda su Italia 1.



Secondo le prime anticipazioni, sarebbe un programma di intrattenimento sulla falsariga di ‘Colorado’ e ‘Honolulu’. Ovviamente lavorerebbe nella stagione televisiva 2022-2023 e al suo fianco dovrebbero esserci persone di sua fiducia. Quanto alla sua vita sentimentale, certe foto avevano fatto pensare ad una liason con Giacomo Cavalli. Ma secondo i ben informati nel cuore di lei ci sarebbe solo Can Yaman.





Diletta Leotta e Can Yaman, ritorno di fiamma?



Fonti vicine alla Leotta hanno infatti confermato che la showgirl sarebbe ancora innamorata o comunque interessata all’attore turco. “Avrebbe stoppato il suo cuore alla storia con Can Yaman, che la bombastica Leotta non avrebbe mai dimenticato” leggiamo su Pipol. Del suo amore per Can aveva del resto già parlato durante un’intervista a Verissimo. A Silvia Toffanin aveva raccontato che l’attore le aveva “fatto perdere la lucidità”. (Leggi anche “È già finita”. Cala il gelo tra la coppia super vip, solo pochi mesi fa il loro amore era venuto allo scoperto)



Una storia, la loro, ricca di colpi di scena. Stando a quanto ribadito nei mesi scorsi da Alessandro Rosica, Diletta Leotta e Can Yaman sarebbero oggi in cattivi rapporti. “È stata Diletta a dire basta, perché non ce la faceva più anche per l’atteggiamento di Can. Lui ha uno stile di vita che in Turchia non sarebbe stato tollerato. Gli piace divertirsi, a volte è un po’ eccessivo, e per questo il suo migliore amico e bodyguard nonché tuttofare gli sta vicino per prendersi cura di lui”.

Diletta Leotta, nata a Catania, festeggerà il prossimo 16 agosto 31 anni. Oltre a lavorare per Dazn, è stata protagonista nel 2020 al Festival di Sanremo in veste di co-conduttrice di Amadeus. L’anno scorso ha invece presentato una puntata di ‘Striscia la Notizia’, in compagnia dell’attore Alessandro Siani, con il quale ha recitato nel film ‘Chi ha incastrato Babbo Natale?’.

