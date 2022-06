“Prima vacanza insieme”. Diletta Leotta non si nasconde più: è lui il nuovo bellissimo fidanzato

Diletta Leotta e il nuovo fidanzato Giacomo Cavalli. Per la prima volta in assoluto, i due hanno deciso di concedersi una meravigliosa vacanza di coppia che ha ufficializzato definitivamente la loro relazione sentimentale. I due sono stati beccati dai paparazzi del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Hanno probabilmente pensato di non essere visti, avendo comunque mascherine prima di salire su un aereo, e un look non facilmente riconoscibile. Invece sono stati identificati subito.

Dunque, Diletta Leotta e il nuovo fidanzato Giacomo Cavalli sono stati fotografati alla luce del sole. Intanto, alcuni mesi fa il settimanale Vero Tv ha fatto sapere che Diletta Leotta dovrebbe sbarcare a Mediaset. L’emittente di Pier Silvio Berlusconi punterebbe fortemente sulle sue qualità professionali e vorrebbe affidarle la conduzione di una trasmissione, che andrebbe in onda su Italia 1. Secondo le prime anticipazioni, sarebbe un programma di intrattenimento sulla falsariga di Colorado e Honolulu.





Diletta Leotta e il nuovo fidanzato Giacomo Cavalli: le foto

Diletta Leotta e il nuovo fidanzato Giacomo Cavalli non sono giunti all’aeroporto di Malpensa insieme, ma divisi. Poi si sono ricongiunti e sono saliti sul velivolo che li avrebbe portati in Spagna, a Palma di Maiorca. Già alcuni mesi fa erano stati beccati, ma stavolta il settimanale Chi è andato più a fondo e finalmente ha scattato delle istantanee memorabili. Adesso il prossimo step sarà vederli finalmente insieme sui social network, visto che entrambi non hanno mai pubblicato delle foto di coppia.

Inoltre, il sito Today ha puntato anche sul look di Diletta Leotta: ha indossato il cappello di Balenciaga che costa 295 euro, gli occhiali da sole griffati Versace di 200 euro e la borsa di Christian Dior del valore di 2.600 euro. Giacomo Cavalli è un meraviglioso modello e è di soli due anni più piccolo della giornalista e conduttrice sportiva. Ora che non possono più nascondersi potrebbero anche postare qualche foto da Palma di Maiorca per la gioia dei loro numerosissimi ammiratori.

Giacomo Cavalli è nato nella città di Brescia nel 1994 ed è testimonial di brand come Liu Jo, Dolce & Gabbana e Ports. Inoltre, ha ottenuto una laurea in Economia e Gestione Aziendale nonché un master. Il suo papà è il famoso velista Beppe Cavalli, da cui ha ereditato il suo entusiasmo nei confronti della vela. E ora anche dal punto di vista sentimentale ha trovato stabilità con Diletta Leotta.

