“Il momento è arrivato”. Diletta Leotta, scoppia la bomba: la notizia tanto attesa è arrivata

Non si parlava di lei da un po’ di tempo, ma ora la bomba più grossa è esplosa. Stiamo parlando della bellissima e bravissima conduttrice televisiva e giornalista Diletta Leotta. Su di lei stanno circolando indiscrezioni clamorose sul suo futuro e ora la sua vita potrebbe cambiare di botto. Non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale da parte della diretta interessata, ma le voci sono veramente insistenti e sembra che ormai si sia già a buon punto e nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori conferme.

Alcuni mesi fa su Diletta Leotta era uscita fuori una notizia riguardante la sua vita sentimentale. Era stato il settimanale ‘Diva e Donna’ a a parlare della fine di un’altra relazione. Quella di Diletta Leotta: la conduttrice di Dazn sarebbe single. Finita la storia con Giacomo Cavalli, bresciano, classe 1993, ha iniziato a lavorare nel mondo della moda per caso, dopo essere stato notato da un talent scout in aeroporto per via della sua grande somiglianza con il celebre modello Simon Nessman.





Diletta Leotta verso Mediaset: “Per lei programma su Italia 1”

A parlare adesso di Diletta Leotta ci ha pensato il settimanale ‘Vero Tv’, che è riuscito ad apprendere in anteprima ciò che le riserverà il futuro lavorativo. Ebbene sì, sembra davvero vicinissima a cambiare casacca, come si dice nel gergo sportivo, e ad approdare in un’importante emittente televisiva. Saremmo ormai quasi in dirittura d’arrivo, anche se come detto precedentemente, occorrerà attendere qualche sua dichiarazione ufficiale, che allo stato attuale non è ancora arrivata.

‘Vero Tv’ ha fatto sapere che Diletta Leotta dovrebbe sbarcare a Mediaset. L’emittente di Pier Silvio Berlusconi punterebbe fortemente sulle sue qualità professionali e vorrebbe affidarle la conduzione di una trasmissione, che andrebbe in onda su Italia 1. Secondo le prime anticipazioni, sarebbe un programma di intrattenimento sulla falsariga di ‘Colorado’ e ‘Honolulu’. Ovviamente lavorerebbe nella stagione televisiva 2022-2023 e al suo fianco dovrebbero esserci persone di sua fiducia.

Diletta Leotta, nata a Catania, festeggerà il prossimo 16 agosto 31 anni. Oltre a lavorare per Dazn, è stata protagonista nel 2020 al Festival di Sanremo in veste di co-conduttrice di Amadeus. L’anno scorso ha invece presentato una puntata di ‘Striscia la Notizia’, in compagnia dell’attore Alessandro Siani, con il quale ha recitato nel film ‘Chi ha incastrato Babbo Natale?’.

Diletta Leotta non trova pace: l’indiscrezione bomba corre veloce