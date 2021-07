“È già finita”. Cala il gelo tra la coppia super vip, solo pochi mesi fa il loro amore era venuto allo scoperto

Una è un’influencer e modella conosciuta in programmi come “La Talpa” e “L’Isola dei Famosi”. L’altro è un pugile, noto non solo per i suoi successi sul ring ma anche per essere stato l’ex di Diletta Leotta. Parliamo di Cristina Buccino e Daniele Scardina. I due sono stati paparazzati insieme qualche tempo fa dal settimanale Chi, anche se per il momento si dichiarano single. Prima l’allenamento sul ring, poi la vacanza insieme, insomma tra i due c’è del tenero, inutile nasconderlo.

Daniele, noto come King Toretto, sembra aver davvero dimenticato Diletta, e le ha anche inviato un messaggio: “Con Diletta non ci sentiamo più, però le voglio bene, la rispetto tanto per la grande donna che è. Sì, so che è fidanzata. Spero che sia felice”. Ma che fine hanno fatto Scardina e Buccino? Niente più foto insieme, né paparazzate o indiscrezioni, insomma cosa bolle in pentola. Ebbene, a dipingere il quadro della situazione ci ha pensato Diva e Donna.

Dopo la vacanza insieme in Sicilia che aveva fatto parlare di relazione tra Daniele Scardina e Cristina Buccino, i due sembrano si siano allontanati. Secondo il noto settimanale sembra proprio che questa estate il pugile e l’influencer la trascorreranno lontani. E, per una storia appena nata, la cosa non torna poi molto. Visto che, si sa, i piccioncini innamorati non vedono l’ora di trascorrere del tempo insieme.





Dunque Daniele Scardina è prima volato negli Stati Uniti, a Miami in particolare, per allenarsi in vista dei prossimi impegni sportivi. Poi direzione Sardegna, dove trascorrerà un periodo di relax e divertimento con alcuni amici. Cristina Buccino, invece, si trova a Ibiza e infatti nelle foto e nelle stories postate sul suo profilo Instagram compare rigorosamente da sola. Cosa sta succedendo? Difficile dirlo, anche perché dai diretti interessati non arriva una parola.

Di sicuro mentre Daniele Scardina viene dalla storia con Diletta Leotta, per Cristina Buccino, a 36 anni, ci sarebbe il desiderio di mettere su famiglia. Anche lei, ovviamente, ha avuto diverse storie. Con Cristiano Ronaldo, Colin Farrel, Andrea Iannone erano flirt e recentemente la relazione con Claudio D’Alessio, primogenito di Gigi. Negli ultimi tempi la liaison con Daniele Scardina, ma a questo punto, evidentemente, la relazione tra i due sembra si sia raffreddata.