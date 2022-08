Diletta Leotta, la prima foto insieme a quello che da mesi viene dato come suo fidanzato. La conduttrice sportiva è in vacanza e in questi giorni in Puglia insieme a Elodie e non solo. C’è anche Andrea Iannone, che ora il gossip vuole innamorato pazzo della cantante. I tre si sono ritrovati insieme alla festa di compleanno del fotografo Giampaolo Sgura.

Ma torniamo a Diletta Leotta e il presunto fidanzato. Lui è Giacomo Cavalli, modello di due anni più giovane della conduttrice (lui 28, lei 30) che ha sfilato per i più importanti marchi di moda È figlio del velista Beppe da cui ha ereditato la passione per il mare.





Diletta Leotta fidanzato, la prima foto insieme

La coppia sta insieme dallo scorso inverno, dopo la fine della burrascosa storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman. L’attore turco e la conduttrice pareva fossero a un passo dalla convivenza e dalle nozze, ma la loro relazione si è bruscamente interrotta.

Da quel momento in poi Diletta Leotta ha preferito vivere la sua vita sentimentale lontana dai riflettori. Ma i paparazzi sono sempre stati ‘in agguato’ e così hanno immortalato la conduttrice e il presunto fidanzato prima in montagna con gli amici, poi di recente a Minorca e infine sul balcone dell’appartamento milanese di lei.

Foto rubate a parte, però, i due non si sono mai sbilanciati e quindi non confermato mai questa relazione. E tantomeno pubblicato momenti di coppia. Fino a qualche ora fa, quando Diletta Leotta, seppur con discrezione, ha deciso di uscire allo scoperto: ha condivo la prima foto social insieme al fidanzato Giacomo Cavalli, che è accanto a lui (con la maglia bianca) nello scatto di gruppo dove sono taggati anche Elodie e Iannone. È la prima volta in assoluto.

