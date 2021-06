Dayane Mello è reduce da una bellissima esperienza al ‘Grande Fratello Vip’, che comunque l’ha vista litigare non poco con alcuni concorrenti, in particolare Francesco Oppini e Rosalinda Cannavò. Purtroppo per lei è stata anche costretta a ricevere durante la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia la notizia del decesso di Lucas, ovvero suo fratello, morto in un terribile incidente stradale in Brasile. I lutti non si sono fermati qui, infatti recentemente ha anche perso la madre dopo una brutta malattia.

Qualche ora fa però Dayane Mello ha voluto sorprendere tutti, pubblicando su Instagram delle foto da capogiro, vietate ai deboli di cuore e ai minori di 18 anni. E non stiamo assolutamente esagerando, visto che una di queste l’ha ripresa completamente senza vestiti. Un nudo integrale, anche se ha provato almeno a coprire il décolleté con una fascetta bianca. Nonostante questo, giù si è potuto intravedere tutto, così come il suo spettacolare lato B. Una visione celestiale, che ha fatto impazzire tutti.

Stavolta Dayane Mello non ha pensato minimamente alle critiche, che ha ricevuto in diverse altre occasioni. In questo momento si trova in Messico e da lì si è fatta vedere in versione naturale, senza alcun abito addosso. E c’è chi ritiene che sia anche probabile una censura da parte del noto social network, che come ben sapete non perdona i nudi integrali. Staremo a vedere se avrà delle segnalazioni. Ma sta di fatto che queste sue istantanee stanno ovviamente facendo velocemente il giro del web.





Sotto il suo post questi sono stati i principali commenti dei follower di Dayane Mello: “Sei la perfezione”, ha scritto Antonella Elia. Poi spazio agli ammiratori comuni: “Oddio, sei proprio pazza”, “Sei un’opera d’arte amore”, “Dayane, come facciamo a superare queste foto? Sei assolutamente stupenda”, “Che bella, sei un angelo”. E ancora: “Sei arte, sei bellezza e solo tu puoi osare”, “Ma sei pazza, incredibilmente bella”, “Hai un fisico stupendo, due occhi meravigliosi, la donna più bella d’Italia”.

Questo il messaggio scritto da Dayane Mello, dopo la morte della mamma: “Lei era una brava persona, sarà sempre nei nostri cuori. Il passato è passato, peccato non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite videochiamata, sono riuscita a dire quello che c’era nel mio cuore. Quindi dico, ama di più, goditi il tempo che abbiamo qui sulla terra con le persone che amiamo”.