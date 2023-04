Importante presa di posizione di Davide Donadei, che ha assunto una decisione significativa dopo aver chiuso definitivamente con l’ex fidanzata Chiara Rabbi. Loro ormai si erano lasciati da tempo, già prima che il giovane entrasse a far parte del GF Vip 7. Ma qualche giorno fa è successo un brutto fatto, dato che i due si sono nuovamente incontrati all’interno di una discoteca e ha avuto una reazione spropositata a causa di un bacio che la ragazza ha dato ad un’altra persona davanti al suo sguardo.

Davide Donadei ha messo la parola fine a questo legame con l’ex partner, infatti ora ha anche preso una decisione fondamentale dopo che ha chiuso per sempre con Chiara Rabbi. A proposito del fattaccio, aveva fatto sapere su Instagram: “Chiara ha iniziato a parlare con un ragazzo davanti a me e, dopo dieci minuti di carezze reciproche e attenzioni, si sono baciati. Purtroppo ho reagito in modo esagerato. Ho spaccato tutto ciò che c’era sul tavolino e ammetto che ho sbagliato. E’ stata una scena che ho ancora impressa nella mente”.

Davide Donadei, la nuova decisione dopo aver chiuso con Chiara Rabbi

Infine, aveva scritto: “Devo ammettere che forse c’era ancora del legame tra noi”. Adesso invece Davide Donadei sembra aver voltato davvero pagina, c’è infatti una decisione molto rilevante che ha preso dopo l’addio a Chiara Rabbi. Sui social ha postato alcune foto personali e ha esclamato: “Ci riuscirò, ne sono più che certo. Per essere felice ho imparato ad eliminare dalla mia vita tutto ciò che non mi faceva stare bene e a concentrarmi su ciò che conta davvero. Ho capito da tempo che la bellezza sta nelle cose semplici della vita”.

E poi ancora: “E voi, cosa vi rende veramente felici nella vita? Ricordatevi di apprezzare ogni momento e di concentrarvi su ciò che conta davvero per voi”. Adesso ha voluto far vedere ai suoi follower qualcosa di nuovo che si è inciso per sempre sulla sua pelle, ovvero un nuovo tatuaggio sotto la sua clavicola che recita: “Ti va di stare bene“. Quindi, è una dedica che ha fatto a se stesso, visto che ora ha ripreso a vivere la sua vita da single, essendosi messo alle spalle l’ex Chiara.

A supportarlo in questa sua nuova fase è stato Matteo Diamante, che sotto il post di Donadei ha commentato: “Prima di rendere felici gli altri bisogna che siamo felici noi … Inizia da te!adesso butta un po’ di riso anche per me che arrivo”.