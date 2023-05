Ormai è storia. Anzi storia vecchia, storia finita, resta solo la sofferenza. Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati, è ufficiale. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7 avevano lasciato la Casa più spiata d’Italia ritrovandosi fuori più uniti che mai. La coppia aveva resistito alle ‘pressioni’ delle telecamere puntate h24 su di loro che hanno ripreso tanti momenti belli, ma pure diverse liti pesanti e discussioni.

C’erano stati anche situazioni da bollino rosso, con l’influencer veronese fuori di sé e incapace di gestire il rapporto con la partner. Anche la psicologa lo aveva messo in guardia. Ma gli eventi hanno portato poi all’espulsione dell’imprenditore digitale e Oriana non l’aveva presa bene. La modella venezuelana sembrava essere riuscita a ricucire tutto, a superare tutto. Ma non è stato così. E oggi c’è chi punta il dito contro, pensate un po’, Antonella Fiordelisi. Cosa c’entra la fidanzata di Edoardo Donnamaria adesso? Proviamo a spiegarlo.

Gli Oriele attaccano Antonella Fiordelisi: “È colpa tua”

Negli ultimi giorni Daniele Dal Moro si è sfogato sui social, poi è stato beccato in compagnia di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due ex compagni d’avventura hanno usato parole al miele per lui: “Leale, sincero, puro, sensibile“. La modella di Salerno, invece, ha scritto: “Ti voglio bene! Grazie per avermi consolata e consigliata nei momenti più brutti”. Qualcuno, però, si chiedeva cosa ne pensasse Oriana che non ha legato per niente con Antonella, anzi. Beh, ora sono i fan a parlare.

A sentire Daniele Dal Moro parrebbe che la rottura con Oriana Marzoli sarebbe dovuta ai fan. Ma da parte della comunità dei seguaci dei due arriva tutta un’altra versione. Gli Oriele puntano decisamente il dito contro Antonella Fiordelisi. Non solo. La compagna di Edoardo è stata travolta dagli insulti su Twitter, tanto da essere stata costretta a chiudere il suo account. Prima di farlo, però, ha cinguettato un ultimo messaggio, diretto proprio agli Oriele.

“You’re too obsessed. Ma d’altronde sono abituata”. Ovvero, “Siete troppo ossessionati…”. E in tutto questo Oriana Marzoli cosa dice? La modella venezuelana ha fatto un appello su Twitter: “Vi prego, non taggatemi in più cose d amore su ig. Non mi aiuta ok? Se mi volete bene non farlo non sto bene. Grazie…”. Negli ultimi giorni Oriana è tutta concentrata sui suoi progetti ed affari. Non di cuore, però. Quello al momento è spezzato o giù di lì…

