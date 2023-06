Daniele Dal Moro è al centro dell’attenzione da quando si è lasciato con Oriana Marzoli. Ma ora ecco che è spuntata una notizia bomba, infatti lui stesso ha svelato quanto guadagna al mese. E la cifra venuta fuori ha fatto impallidire tutti, dato che è davvero clamorosa. Non avrebbe quindi alcun problema economico, almeno stando a quanto ha dichiarato nelle ultime ore. Ma in molti lo hanno attaccato, non credendogli nella maniera più assoluta.

E su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono anche uscite cose più serie poche ore fa. A breve vi sveleremo quanto lui guadagna al mese e vi farete anche voi un’idea su questa somma di denaro pazzesca. Intanto, una signora su Twitter ha informato la ragazza di una presunta macumba: “Qualche sera fa, probabilmente tra giovedì e venerdì, una room fatta da alcune di loro, è stata fatta con un sedicente mago. Io non ci sono manco entrata perché queste cose mi spaventano. Hanno fatto una room per fare una macumba contro di te e Daniele”.

Daniele Dal Moro, svelato quanto guadagna al mese

E ora Daniele Dal Moro ha deciso di essere completamente trasparente con i suoi fan, rivelando pubblicamente quanto guadagna al mese. Si tratta di tantissimi soldi, ma alcuni pensano che abbia mentito. Su Oriana ha invece affermato: “Che futuro può esserci in una relazione dove la tua ragazza non si fida di te senza che tu abbia fatto praticamente nulla?. Tu hai fatto la qualunque e io alla fine ho scelto di fidarmi. Allora prima risolvi i tuoi problemi e poi forse sarai pronta per una relazione”.

L’ex GF Vip ha fatto sapere che percepirebbe ogni mese 80mila euro. Quindi, alla fine di ogni anno si metterebbe in tasca una cifra totale che sfiora il milione, dato che si ferma a 960mila euro. Ma dopo questo suo annuncio in diretta su Twitter, un utente lo ha criticato: “Ma secondo voi uno che effettivamente guadagna 80mila euro al mese va al GF a farsi pagare una miseria? Ahahah, beato chi ci crede”. E lui ha risposto.

L’ex Uomini e Donne si è soffermato su questo commento, nominando la sua prima esperienza nel reality show di Canale 5: “Pensa che ci sono andato gratis la prima volta“. Quindi, non avrebbe assolutamente bisogno di denaro.