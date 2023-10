Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sono usciti allo scoperto da qualche tempo e in occasione del compleanno dell’imprenditore, la showgirl argentina ha voluto dedicargli un post sui social. Nel weekend il nuovo fidanzato della Rodriguez ha spento le candeline insieme alla compagna e al resto dela famiglia dell’argentina. E proprio via social Belen si è lasciata andare a una dedica per il fidanzato, la prima dopo settimane di detox da social.

“Auguri a te che sei l’immenso per me”, ha scritto la showgirl accompagnando una foto, e fugando così qualunque dubbio sulla sua storia privata. Il debutto della nuova coppia è arrivato qualche settimana fa, poi il silenzio dai social e ora la conferma di Belen Rodriguez, che dopo anni sembra aver chiuso definitivamente con l’ormai ex marito Stefano De Martino.

Belen Rodriguez, polemica per il bacio sul balcone con Elio Lorenzoni

I due si conoscono da circa dieci anni, come spiegato da Belen Rodriguez qualche settimana fa, ma solo da pochi mesi la loro amicizia è diventata qualcosa di diverso. Elio Lorenzoni è diventato il fidanzato della showgirl argentina dopo l’ennesima rottura dal marito Stefano De Martino, padre del figlio Santiago. Alla base dell’addio ci sarebbero stati i tradimenti di lui, hanno rivelato alcuni amici della showgirl a Oggi, ma lui non ha mai confermato.

“Non sono uno stinco di santo ma credo nell’esclusività dei sentimenti”, ha detto di recente Stefano De Martino in una intervista rilasciata a Francesca Fagnani nella prima puntata di Belve. Accanto a Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez è nuovamente felice e dalle foto pubblicate sul settimanale Chi, i due si baciano appassionatamente nella nuova casa della showgirl argentina. Foto rubate o mossa per far continuare a parlare di sé? si chiedono gli utenti social, che poco credono alla casualità dei nuovi scatti in cui si vede il momento intimo della coppia.

A mettere il dito nella piaga anche l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha condiviso le varie copertine di giornale uscite nel corso degli anni che mostrano Belen Rodriguez che viene paparazzata in scenari simili mentre bacia l’ex marito Stefano De Martino, l’ex fidanzato a padre di Luna Mari Antonino Spinalbese e quelle recentissime con Elio Lorenzoni. “Belen passione finestre e balconi”, ha commentato ironicamente un’utente su Twitter.