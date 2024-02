Incredibile scoperta su Belen Rodriguez, dopo la presunta rottura con Elio Lorenzoni. La conduttrice è stata beccata insieme ad un ragazzo famoso. Oltre ad essere conosciuto in un particolare settore lavorativo, è noto anche per aver avuto una relazione sentimentale con una presentatrice italiana. E ora i due sono stati fotografati insieme, mentre si trovavano nella città di Milano.

Gli scatti, firmati dal settimanale Chi, risalgono a prima della partenza di Belen verso la Scozia. Lei è stata quindi vista insieme a questo ragazzo famoso, che definire bello è veramente poco. C’è una certa differenza di età tra i due, visto che lui ha 29 anni mentre lei 39. E le immagini di loro che camminano l’uno al fianco dell’altra hanno fatto già il giro del web.

Leggi anche: “Crollo in silenzio”. Allarme Belen Rodriguez dopo la crisi con Elio Lorenzoni





Belen beccata insieme ad un ragazzo famoso: chi è

Non sappiamo ancora con certezza se Elio Lorenzoni sia davvero l’ex fidanzato di Belen, ma sappiamo che la sudamericana è stata paparazzata insieme a questo ragazzo famoso, che è stato legato a Diletta Leotta fino all’estate di di due anni fa. Lo si definisce per ora amico speciale della Rodriguez, ma i fan stanno già iniziando a pensare a qualcosa di più rilevante.

Belen si è incontrata con Giacomo Cavalli, modello, il quale è stato raggiunto da lei in un locale dove era con amici. C’è poi stato un dialogo tra i due e successivamente si sono recati a casa del 29enne. La showgirl è uscita dal palazzo un’ora più tardi, utilizzando una porta secondaria. Poi è entrata in un’auto ed è ritornata nella sua dimora. Come riferito da Chi, non dovrebbe trattarsi per ora del nuovo fidanzato dato che è definita single.

Giacomo Cavalli ha un papà vip, infatti è il velista Beppe Cavalli. Il modello è laureato in Economica e Gestione Aziendale e ha pure una specialistica in Management all’università Bocconi di Milano. Nella moda ha lavorato per Armani, Dolce & Gabbana, Bulgari e Ports per nominarne alcuni. Su Instagram ha oltre 97mila follower.