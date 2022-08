Arrivano novità sul presunto addio tra Claudio Amendola e Francesca Neri, dopo 25 anni di grande amore. A soffermarsi sulle voci riguardanti una loro possibile separazione è stato lo stesso attore, che ha rilasciato un’importante intervista al settimanale Di Più Tv. Le sue parole non hanno bisogno di interpretazioni e chiudono probabilmente in maniera definitiva la questione. Silenzio assoluto invece da parte della donna, che ha preferito non commentare assolutamente questi rumor insistenti.

Ma era stato detto anche di più nei giorni scorsi su Claudio Amendola e Francesca Neri. Parlando di separazione, il sito Dagospia aveva pure fornito ulteriori particolari clamorosi: "La storia d'amore tra Francesca Neri e Claudio Amendola era finita da tre mesi. Si vocifera che il cuore dell'attore batta per un'altra donna". Ma non si era saputo molto di più su questa persona che avrebbe colpito Amendola. Il quale ora ha rotto il suo silenzio e ha spiegato ufficialmente come stiano esattamente le cose.





Claudio Amendola e Francesca Neri, lui smentisce la separazione

Il colpo di scena nella vicenda riguardante Claudio Amendola, Francesca Neri e la loro separazione è arrivato a sorpresa. Con dichiarazioni molto nette e chiare proferite dall’attore nel corso della sua conversazione con Di Più Tv. A quasi 60 anni lui probabilmente non pensava di doversi trovare al centro di incredibili indiscrezioni, che coinvolgessero la sua vita sentimentale. Anche perché il matrimonio con Francesca non era mai stato messo in discussione durante tutti questi anni.

Ecco quanto affermato da Claudio Amendola, apparso molto infastidito dalle voci su di lui e Francesca Neri: “Non è assolutamente vera la notizia della nostra separazione, per carità. Non capisco chi possa aver messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”. Quindi, lui ha categoricamente smentito che possano esserci problemi con la coniuge. L’attore è rimasto sorpreso da questa notizia e sicuramente starà adesso cercando di comprendere chi potrebbe aver voluto metterli in cattiva luce.

Diva e Donna ha rivelato per primo che Claudio Amendola e Francesca Neri si sarebbero ormai separati. Le nozze sono praticamente finite, dopo 25 anni insieme. E c’è di più perché l’attore avrebbe già preso le sue cose e avrebbe lasciato la casa che condivideva con la coniuge. Ma tutte queste indiscrezioni sono ora state rispedite al mittente dall’amatissimo attore italiano.

