Non smettono di uscire fuori le notizie su Stefano De Martino e le sue presunte amanti. Belen sarebbe stata ripetutamente tradita e, dopo le varie indiscrezioni sul suo conto, ora sono spuntate altre due donne. Abbiamo parlato in questi giorni di Alessia Marcuzzi, anche se pare che lui a quei tempi fosse single, mentre a tradire sarebbe stata solamente la conduttrice, che era sposata.

Tornando a Stefano De Martino, le sue amanti sarebbero state numerose, basti pensare che Belen aveva parlato di 12 ragazze durante la sua intervista a Domenica In da Mara Venier. E ora una persona molto informata sul mondo del gossip ha lanciato una bomba clamorosa, riferendo di almeno un altro paio di giovani che avrebbero avuto dei legami col presentatore.

Stefano De Martino e le amanti, ne spuntano ora altre due

Con il passare dei giorni e delle settimane, continuano ad emergere cose incredibili su Stefano De Martino. Le amanti con le quali avrebbe tradito Belen stanno pian piano uscendo fuori e a rompere il silenzio è stato stavolta il giornalista Gabriele Parpiglia, che si è soffermato sul conduttore Rai in occasione della sua ospitata radiofonica a RTL. E ha tirato in ballo una trasmissione di lui.

Parpiglia ha quindi confermato che quando Stefano avrebbe avuto il flirt con Alessia Marcuzzi lui stava assieme a Belen. Ma poi si è concentrato su altre amanti di De Martino e almeno due di loro sarebbero delle ballerine del programma Made in Sud. Non ha fatto nomi, ma bisogna andare a scrutare quel cast per cercare di individuare chi siano queste donne.

Stefano De Martino ha presentato Made in Sud nel 2019 e 2020, quindi sarebbe questo l’arco di tempo nel quale avrebbe avuto queste relazioni clandestine con le due ballerine. Ma al momento non ci sono altri particolari.