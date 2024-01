Nuove incredibili rivelazioni su Stefano De Martino e il tradimento a Belen. Infatti, è stato confermato il coinvolgimento di una vip che tra l’altro non era affatto single. Anzi, si è scoperto che all’epoca della presunta relazione extraconiugale lei era sposata. Una bomba clamorosa, che non travolge quindi solamente il conduttore ma pure quest’altra persona molto famosa.

A riferire tutto è stato il settimanale Chi, che ha fatto una ricostruzione dei fatti su Stefano De Martino e il tradimento che avrebbe subito Belen. Quest’ultima aveva già confermato in qualche modo questa notizia relativa alla vip, scrivendo ‘confermo’ sotto ad un post di un fan. Ma ora si stanno aggiungendo dettagli che stanno diventando di ora in ora più succulenti.

Stefano De Martino e il tradimento a Belen, la voce: “L’amante vip era sposatissima”

Quindi, il settimanale Chi ha sganciato letteralmente una bomba incredibile su Stefano De Martino, infatti parlando del tradimento di lui a Belen è stato detto: “De Martino era single, ma lei era sposatissima. I tempi del flirt incriminato sarebbero precedenti a quelli dell’avvenuta scoperta e del relativo scoop: la liaison risalirebbe al 2018, anno in cui l’ex ballerino di Amici e lei si ritrovarono colleghi all’Isola dei Famosi“.

Il riferimento è ad una delle presunte amanti di Stefano, che sarebbe la conduttrice Alessia Marcuzzi. Chi ha continuato così il racconto: “Lei era conduttrice e lui inviato (voluto da Alessia stessa). All’epoca De Martino era libero, il primo addio con Belen era avvenuto nel 2015 e si godeva allegramente la sua condizione di scapolo. La Marcuzzi invece era sposatissima e si era scambiata le fedi l’anno prima con Paolo, ma non aveva rinunciato a flirtare platonicamente”.

E poi ancora su Stefano e Alessia Marcuzzi: “Fatto sta che sui set fotografici della copertina di Chi e degli spot dell’Isola l’intesa tra Alessia e Stefano è palpabile e vede il clou pubblico durante la finale del reality, quando lui arriva in studio e la prende in braccio con ardore. Entrambi hanno sempre negato, prima, durante e dopo il divampare del pettegolezzo, e ora più che mai si guardano bene dall’entrare nel merito. Per discrezione, certo, e forse anche perché, lavorativamente parlando, hanno molto più da perdere”.