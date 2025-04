Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, Nathaly Caldonazzo si mostra ansiosa di porgere nuovamente le proprie scuse e chiarire quanto accaduto dopo la controversa pubblicazione sui social della foto di Papa Francesco nella bara, gesto che ha suscitato dure critiche. Consapevole dell’errore commesso, l’attrice ribadisce più volte la sua colpa e, prima ancora di rivolgersi al pubblico, si volge idealmente verso l’alto: le prime scuse sono per il Santo Padre.

Caldonazzo riconosce che si è trattato di un grave scivolone. Non essendo particolarmente avvezza all’uso dei social network, assicura che le sue intenzioni erano ben diverse da quelle che sono apparse. Se da un lato ha accolto con gratitudine chi le ha fatto notare l’errore in modo civile, dall’altro ha sofferto per gli attacchi verbali ricevuti.

Nathalie Caldonazzo in studio: “Perché sono qua…”

Durante la trasmissione, parlando del suo nuovo compagno e di sua figlia, Nathaly sente il bisogno urgente di affrontare la questione principale che l’ha portata in studio: “Caterina mi urge dire una cosa perché io sono qua, anzi ti ringrazio di avermi invitato, ma sono qua innanzitutto per quel gesto che mi viene giustamente additato in questi in questi giorni di aver fatto questa foto al feretro del Papa e averla pubblicata su Instagram per condividere quella grande emozione di quel momento”.

Nonostante sui social avesse già chiesto scusa, Nathaly tiene a ribadire in trasmissione le sue ragioni: “L’avevo fatta assolutamente con voglia di condividere un’emozione con i miei amici, quelli che mi seguivano e io non sono brava su Instagram e non ho tutti questi follower, non l’ho fatto per avere consensi ma l’ho fatto perché era una cosa che già si era vista più volte e non mi sembrava una cosa segreta quindi era un voler condividere questa immagine con i miei amici poi chiaramente sono stata accusata”.

Le critiche che ha ricevuto, però, sono state per lei sproporzionate e pesanti: “Perché poi diventa una gogna con la mia foto e con anche un fotomontaggio come se io mi fossi fatta la foto vicino al Papa, insomma sono una donna abbastanza grande e l’ho fatto sicuramente ed è stata una piccola caduta di stile anzi grande… non andrebbero proprio tenuti i cellulari in chiesa però in quel momento mi è sembrata una cosa bella, ma chiedo scusa ancora e soprattutto al Papa ma a chi si è offeso di questa cosa e a chi l’ha ritenuta una mancanza di rispetto”.

Infine, l’attrice lancia un appello contro la violenza verbale che dilaga sui social: “Ecco e poi volevo approfittare per dire anche alle persone che si nascondono dietro ai social di dosare un pochino le parole e anche gli atteggiamenti perché possono distruggere una persona. Io torno a casa, sono mamma e sicuramente ho fatto un errore, una caduta di stile chiamiamola così, però poi torno a casa…”.

