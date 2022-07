Chiara Ferragni in topless, la foto fa esplodere molti sui social network. L’ultimo post della moglie di Fedez non è infatti per deboli di cuore, visto che ha deciso di togliersi la parte superiore del bikini e di sfoggiare il décolleté. Non è la prima volta in assoluto, ma stavolta ha osato di più e si è potuto vedere quasi tutto. Grande soddisfazione dell’imprenditrice digitale, che ha accolto tra l’altro la moda esplosa sui social in questo periodo, avendo scritto come didascalia: “Liberate i capezzoli”.

Chiara Ferragni in topless, la foto è pura magia e fa impazzire tutti i suoi fan. Ma nella sua famiglia c’è stata preoccupazione in questi giorni, in particolare per le condizioni di salute della nonna di Fedez. Il rapper ha raccontato: “Purtroppo due giorni fa la nonna cadendo si è fratturata un femore. Oggi l’hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene! Ci ha fatto sudare freddo. Sei una roccia nonna. Raga, sono troppo contento che sia andato tutto per il meglio”. Ma vediamo adesso dove Chiara ha sfoderato il topless.





Chiara Ferragni in topless, la foto pubblicata su Instagram

Chiara Ferragni in topless e la foto diventa virale in pochissimo tempo. La mamma di Leone e Vittoria si sta concedendo una vacanza da sogno in Grecia, infatti ha raggiunto le isole elleniche e si sta divertendo non poco con i suoi amici Angelo Tropea, Pardis Zarei Chiara e Veronica Ferraro. Non è con lei Fedez, che ha preferito rimanere nella città di Milano. Tornando a Chiara, si è immortalata su uno yacht e qui ha deciso di infiammare la rete, mostrando un topless che è stato un successone.

Chiara Ferragni si è messa in posa e ha postato solamente un paio di cuoricini a coprire i capezzoli del suo seno. Come ha sottolineato il suto Today, non sono stati scritti unicamente dei commenti positivi. C’è chi ha contestato questa scelta dell’imprenditrice digitale: “Apriti OnlyFans”, “Foto orribile”, “Ora stai esagerando”. Ma lei non sembra essere preoccupata da questi hater e sicuramente nei prossimi giorni proporrà ancora altre foto, che sfiorano la censura e che incendiano i suoi ammiratori.

Ma parlando di messaggi positivi, Chiara Ferragni ha potuto leggere anche questi: “Brava Chiaretta, ti amo assai”, “Il corpo nudo non ha nulla di volgare, è ora di normalizzarlo” “Arriverà un giorno in cui sarà normale anche per noi non doversi mettere obbligatoriamente il pezzo di sopra, sarà sicuramente grazie a te”, “Ammiro notevolmente la libertà della tua indipendenza”.

“Così fai sentire male qualcuno”. Chiara Ferragni, la svolta hot della vacanza in Grecia: FOTO