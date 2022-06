“Ma sei nuda”. Chiara Ferragni, nessuna immaginazione: si vede tutto. E qualcuno protesta

Chiara Ferragni, nude look in risposta all’eliminazione della sentenza Roe v. Wade negli Stati Uniti. “My body, my choice”, scrive l’influencer a corredo dello scatto. Uno slogan che rivendica la libertà delle donne, sempre nel mirino delle critiche da parte dei maschilisti. Proprio lei, ogni volta che pubblica una foto sui social riceve numerosi insulti e critiche per motivi assolutamente ridicoli.

Chiara Ferragni, il nude look oggetto di critiche

Chiara Ferragni con il nude look dell’ultimo post su Instagram ha ricevuto diversi insulti maschilisti. In molti si sono chiesti perchè una mamma debba per forza coprirsi e non mostrarsi come vorrebbe. Ieri Chiara ha scelto di indossare una maglia particolare per partecipare alla festa di Radio Deejay, durante la quale si sono esibiti anche Fedez, Tananai e Mara Sattei con il brano “La dolce vita”.

Le scelte della moglie di Fedez sono da sempre state contestate ma a quelle persone che si schierano contro di lei non sono chiare le sue intenzioni. Ogni giorno Chiara lotta per la libertà della donna e si schiera in prima linea per i diritti delle donne che non sono scontati in nessun Paese del mondo.

“Arriva lui”. Amici 22, Maria De Filippi senza limiti: nome bomba dopo Chiara Ferragni