Chiara Ferragni mostra il lato b in uno degli ultimi post su Instagram e le polemiche si sprecano. Uno scatto tuttavia d’effetto, meraviglioso per alcuni, volgare per altri. L’influencer milanese mostra ai fan un outfit trasparente, un abbigliamento che appartiene alla collezione dello stilista emergente Ludovic de Saint Serni. Si tratta di una firma già sfoggiata da altri vip alla stregua di Zendaya, Kim Kardashian, Dua Lipa e Miley Cyrus.

A corredo dell’immagine, Chiara Ferragni mostra il lato b e scrive: “POV: io che mi guardo le spalle dagli haters”, ha scritto a corredo dell’immagine e in riferimento agli odiatori del web. Immediata la replica del marito Fedez che ironizza: “POV: io che inciampo sulle scale”. Insomma, se da una parte la giovane imprenditrice digitale è stata sommersa dai complimenti, dall’altra è stata aspramente criticata.

Chiara Ferragni mostra il lato b e partono le polemiche

Qualcuno infatti ha scritto: “Troppo volgare”, “Orribile”, commentano alcuni utenti. Chiara Ferragni mostra il lato b e qualcuno se la prende. Nel frattempo però l’imprenditrice digitale continua a incassare successi su successi. È notizia di qualche giorno fa la sua presenza a Sanremo a fianco di Amadeus.

Tra l’altro l’annuncio è arrivato direttamente dal direttore artistico del festival della musica: “Chiara Ferragni aprirà e chiuderà il Festival, nelle serate di martedì 7 e di sabato 11 febbraio 2023”, ha annunciato durante il Tg1 delle 20:00 sorprendendo i tanti telespettatori che aspettavano da tempo questa conferma.

E ancora, sulla sua riconferma: “Ho ricevuto il mandato a marzo dal direttore Coletta e dall’amministratore delegato Fuortes – ha aggiunto – quindi ho avuto modo di lavorare già al Festival. Regolamento già realizzato, ho cominciato ad ascoltare le canzoni sia dei giovani, sia dei big e fare già un primo annuncio il 20 giugno relativo alla co-conduzione di Chiara Ferragni. Anzi comincia già da oggi, ufficialmente, il gemellaggio Sanremo- Tg1”.

