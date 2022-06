Chiara Ferragni e Achille Lauro ad Amici 22. Non è ancora arrivata l’ufficialità, ma i nomi che vengono accostati al programma di Maria De Filippi sono da urlo. Parliamo di indiscrezioni sul cast della prossima edizione del talent show che ha visto trionfare Luigi Strangis quest’anno. E i nomi sono davvero pesanti, visto che si tratta dell’influencer più famosa d’Italia e del noto e irriverente cantante. Ma cosa c’è di vero? Andiamo a scoprirlo.

È la rivista NuovoTv a lanciare la notizia: Chiara Ferragni e Achille Lauro faranno parte della squadra che affiancherà Maria De Filippi nella ventiduesima edizione di Amici. Ma in che ruolo? Beh, come leggiamo: “Non saranno in studio, ma grazie a collegamenti settimanali con gli alunni si metteranno a disposizione per dare consigli e sostegno”. E non è la prima volta che la conduttrice fa ricorso a personalità che intervengono dall’esterno.





Chiara Ferragni e Achille Lauro nuovi tutor ad Amici 22

Era già successo con Michele Bravi e Giovanni Caccamo a ricoprire il ruolo di tutor. Nella prossima edizione di Amici saranno invece Chiara Ferragni e Achille Lauro i nuovi tutor. Una grande novità, inoltre, riguarda proprio il cantante esploso a X Factor. Diverse voci, mai smentite, lo danno come uno dei candidati a ricoprire il ruolo di prof ad Amici 22. A quanto pare Michele Bravi sostituirà la speaker radiofonica Anna Pettinelli.

Sempre per quanto riguarda la composizione dello staff della prossima edizione di Amici non ci dovrebbero essere sorprese sulla coppia Rudy Zerbi-Lorella Cuccarini. Entrambi dovrebbero essere presenti al loro posto. E questo nonostante le voci che volevano Lorella lontana dalla riconferma. Quest’ultima, infatti, ha confermato la sua presenza in una recente intervista dopo aver parlato con Maria De Filippi.

Infine farà ancora parte di Amici anche Raimondo Todaro. Il ballerino e prof ha dimostrato di saperci fare e d’altra parte il pubblico ormai è affezionato ai suoi botta e risposta con Alessandra Celentano. Per concludere ci sono invece dubbi sulla permanenza tra gli insegnanti di Veronica Peparini. La coreografa potrebbe essere sostituita, anche se non si conosce ancora il nome del nuovo professore.

