“Ve lo devo dire”. Silvio Berlusconi incontra Chiara Ferragni e Fedez. E si è saputo tutto

Chiara Ferragni, Fedez e Silvio Berlusconi nello stesso ristorante a cena. È successo qualche sera fa e i Ferragnez alla vista dell’ex Premier si sono avvicinati al suo tavolo per scambiare due chiacchiere. Non è la prima volta che la coppia ha avuto uno scambio di battute con il cavaliere. Tempo fa c’è stata una videochiamata da parte di Berlusconi che ha voluto complimentarsi con loro per l’impegno sociale – e anche social – in piena pandemia.

Chiara Ferragni, Fedez e Silvio Berlusconi nello stesso ristorante a cena qualche sera fa. A diffondere la notizia del loro incontro è stato 361magazine il quale ha postato anche il video del momento su Instagram. Silvio era a cena al Sophia Loren Restaurant di Milano con gli amici e la compagna, Marta Fascina. “Più famoso di voi ci sono solo io”, ha ironizzato l’ex Premier.

“È incredibile quello che avete fatto, grandi grandi grandi! Siete dappertutto, ma veramente siamo ammaliati da quello che fate. È una cosa quasi incredibile come siate riusciti a intervenire sulla Repubblica Italiana nella maniera in cui lo avete fatto. Quindi tanti auguri e continuate così”, sono state le parole di Berlusconi rivolte ai Ferragnez.

