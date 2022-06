“Wow, che topless”. Chiara Ferragni, grande regalo ai milioni di fan: “Ci fai vedere tutto così”

Chiara Ferragni in topless infiamma i social. L’influencer è sempre molto attiva sui social, ogni giorno condivide scatti e video che ricevono in pochi minuti milioni di visualizzazioni. Il suo seguito è di quasi 28 milioni di follower e questo numero è destinato a crescere sempre più. È l’idolo delle teenager che sognano una vita come la sua.

Chiara Ferragni in topless manda in tilt il web

Chiara Ferragni in topless è uno degli ultimi scatti postati su Instagram dall’influencer. Nello scatto in questione la moglie di Fedez, baciata dal sole e sorridente, è ritratta in costume da bagno e senza reggiseno. A coprire in parte la nudità un emoticon a forma di ciliegie. “Mio il corpo, mie le scelte”, si legge a corredo. I commenti sfiorano il milioni e tra i tanti spicca quello di Fedez che scrive: “Per me due chili di ciliegie”.

Un ritorno rovente sui social per Chiara Ferragni che in una cornice floreale si abbandona ai caldi raggi solari. La sua bellezza non passa mai inosservata e in questo caso, dove l’ambiente esterno risaltava il suo splendore, sono arrivati anche commenti di altri personaggi famosi. Tra questi la modella Heidi Klum che ha scritto: “Che bellissimo corpo è questo”. A seguire Paris Hilton, Alice Basso e l’amica Veronica Ferraro.

“Vi dico perché sono intoccabili”. Fedez e Chiara Ferragni, parla Selvaggia Lucarelli