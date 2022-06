Chiara Ferragni e Fedez, piovono critiche sulla testa della mamma e del papà di Leone e Vittoria. La moglie di Fedez ha preso una decisione molto importante insieme al marito, eppure non sono di certo mancate le polemiche. A sollevarle alcuni utenti su Tiktok che pare abbiano dissentito sulla scelta di dare il doppio cognome ai figli. Ecco cosa è successo e perché.

Chiara Ferragni e Fedez, la decisione presa non piace. Ebbene si, la coppia ha scelto di dare il doppio cognome ai figli Leone e Vittoria. Una scelta ampiamente criticata dai fan che su Tiktok hanno fatto riferimento a una “catena infinita di cognomi”, laddove questa diventi una tradizione di famiglia.





Chiara Ferragni e Fedez, la decisione sui figli

Nello specifico a proposito della decisione di mamma Chiara Ferragni e papà Fedez, un utente scrive: “Partirebbe una catena di cognomi infinita“. Ma la replica non poteva che arrivare diretta e concisa da Chiara Ferragni in persona. (Chiara Ferragni, il meraviglioso gesto di Fedez).

“Raga ma tutto ok? Se ne scelgono sempre due, ma finalmente è una scelta“. Ovviamente dal lato della nota influencer si sono subito schierati altri fan che hanno sottolineato: “Mamma ha due cognomi, papà ha due cognomi… Il figlio o la figlia prenderanno un cognome del padre e uno della madre… Mi sembrava semplice”.

E ancora sempre in difesa della decisione di Chiara Ferragni e di Fedez: “Che poi in Spagna c’è la cosa dei due cognomi ma non mi sembra che abbiano cognomi infiniti“. I dubbi sollevati intorno alla scelta del doppio cognome abbandona per un attimo Chiara Ferragni per spostarsi immediatamente sulla sorella Francesca. Anche il bebè avrà un doppio cognome? Edoardo, il nome rivelato dalla futura zia influencer caduta in gaffe, dovrebbe nascere nella prima metà di luglio. Non occorrerà attendere troppo tempo per saperlo.

