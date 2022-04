Chiara Ferragni non può che essere emozionata e ovviamente lo è sicuramente anche papà Fedez. Le ultime ore dell’imprenditrice digitale sono state altalenanti, infatti ha annunciato attraverso alcune storie Instagram di non essere in buone condizioni di salute. Lei è stata colpita da febbre e dolori muscolari fortissimi, anche se non si tratterebbe di coronavirus. Si sarebbe beccata invece un’influenza, che ha messo decisamente ko anche il figlio Leone, che da giorni non sta affatto bene.

Ma per Chiara Ferragni è tempo anche di festeggiare un importantissimo momento familiare. E riguarda la secondogenita Vittoria, che è riuscita a stupire lei e tutti i follower con un gesto bellissimo. Tutti gli occhi sono stati puntati esclusivamente sulla bimba, che ha raggiunto un importante traguardo. Tante le foto insieme alla secondogenita postate dalla donna, che ha anche pubblicato un filmato in cui l’ha inquadrata ed è stato possibile osservare con una certa commozione questo evento.





Chiara Ferragni, la figlia Vittoria ha iniziato a camminare

La figlia di Chiara Ferragni è stata portata dalla mamma all’interno del suo ufficio e ha quindi potuto guardare da vicino l’azienda ‘The Blonde Salad’. Il sito ‘Fanpage’ si è soffermato moltissimo anche sul bellissimo look scelto per la sorella di Leone, che ha indossato una tutina di colore rosa, dei pantaloni aderenti e una felpa con il cappuccio. Inoltre, le è stato messo un meraviglioso fiocchetto e la sua bellezza è stata apprezzata da tutti i fan della moglie di Fedez. Poi però il colpo di scena positivo.

Ma cosa ha stupito positivamente tutti i seguaci della straordinaria Chiara Ferragni? Nel filmato è stato possibile vedere Vittoria, mentre ha compiuto i suoi primi passi. Dopo aver festeggiato da poco il suo primo anno di vita, la piccola ha iniziato dunque a camminare per la prima volta. Ovviamente sempre al suo fianco l’imprenditrice digitale, che ha dovuto supportarla per evitare che potesse cadere per terra. Sono tutti impazziti di gioia e ora tutti si aspettano anche la reazione di Fedez.

Questi alcuni dei commenti dedicati alla bellissima Vittoria, che ha mosso i suoi primi passi: “Sta già prendendo possesso del suo territorio, è meravigliosa”, “L’incedere è già quello di una modella”, “Bellissime e brava piccolina”, “Che amore”, “Vittoria, ti riempirei di baci”, “La principessina continua a somigliare sempre di più al suo fratellone Leone”.

