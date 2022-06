“Vergognatevi”. UeD, Armando Incarnato fuori di sé dopo quello che sentito sul suo conto

Uomini e Donne è terminato, ma i protagonisti del dating show di Maria De Filippi continuano a far parlare di loro. È il caso dei tronisti e dei corteggiatori che hanno effettuato la scelta poco prima della fine della stagione di Uomini e Donne in tv. Ad esempio in questi giorni si parla molto di Luca Salatino e Soraia oppure di Veronica Rimondi e Matteo Farnea. Tutti loro hanno da poco lasciato il programma, hanno ripreso i loro social e costantemente postano qualcosa della vita di coppia appena iniziata.

Ovviamente si parla anche di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, le cui vicissitudini saranno sicuramente prioritarie nella prossima stagione che inizierà a settembre. Inoltre si discute molto di Gemma Galgani e del suo futuro all’interno del dating show condotto da Maria de Filippi. C’è chi l’ha vita un po’ in disparte negli ultimi tempi e ha immaginato che da un momento all’altro potesse lasciare il programma. In realtà non c’è nulla di vero e la dama torinese sarà protagonista anche nella nuova stagione.





Armando Incarnato critiche social per un suo post

Un altro protagonista del parterre di Uomini e Donne è Armando Incarnato. Quest’anno il cavaliere napoletano ha frequentato diverse dame, tuttavia con nessuna di loro è scoccata la scintilla. Inoltre ha avuto diversi scontri con altri cavalieri come Alessandro Vicinanza o Riccardo Guarnieri. Parlando di Alessandro, ha affermato al magazine di Uomini e Donne di trovarlo poco vero e di aver provato ad imitarlo più volte. In riferimento al cavaliere tarantino ha detto che non c’è speranza di un ritorno di fiamma con Ida Platano.

Armando Incarnato è uno che dice la sua senza paura. Il pubblico di Uomini e Donne ha imparato ad apprezzare il suo stile e il suo carattere diretto e senza fronzoli. Nelle ultime ore sui social ha postato un suo selfie con una didascalia molto forte indirizzata agli haters e a coloro che hanno commentato la sua persona in modo negativo: “La bellezza è soggettiva l’intelligenza no! Il 70% delle pecore che commentano in maniera negativa la mia persona non possiede ne l’una né l’altra cosa, è un dato di fatto … Siete capre fatevene una ragione”.

Un pensiero diretto nei toni che ha riscontrato pareri positivi, ma anche follower che hanno commentato in modo negativo questa sua esternazione: Infatti tu l’intelligenza proprio non sai cosa sia.., scrive un utente a cui fa eco un altro: “Se ne sei convinto pazienza. Ma non puoi permetterti di giudicare gli altri, e non accettare giudizi da altri. Se non andavi in TV rimanevi uno sconosciuto”.

