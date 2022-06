Chiara Ferragni ha messo in vendita la casa di Los Angeles. La sua vita sembrava dover proseguire negli States, questo prima di conoscere Fedez. Infatti è dalla città degli angeli che l’influencer ha iniziato la sua carriera come imprenditrice e fashion blogger che l’ha portata ad essere un punto di riferimento per tantissimi teenager e non. Poi è arrivato l’amore che ha cambiato completamente prospettiva al suo percorso privato e professionale.

Chiara Ferragni oggi è felicemente sposata, ha due bellissimi figli, e vive a Milano. L’esperienza losangelina ormai appartiene al passato così come la sua casa che oggi è stata messa in vendita. Una casa da sogno dal valore di 2.699.000 di dollari. che corrispondono a circa 2.550.000 euro.





Chiara Ferragni mette in vendita la casa a Los Angeles: “Mi mancherai”

Chiara Ferragni ha messo in vendita la casa di Los Angeles. L’annuncio è stato dato dall’influencer che nelle storie IG ha condiviso il post dell’agenzia che si sta occupando della vendita. La stessa che ha descritto le bellezza di questo appartamento. “Casa a un piano del 1918 ristrutturata e ampliata, situata in una strada alberata molto ricercata nella storica Spaulding Square”.

“Goditi una casa inondata di luce con 4 letti e 3 bagni con un concetto moderno e aperto – prosegue l’annuncio -. Nessun dettaglio è stato perso durante il rinnovamento totale di questa casa: pavimenti in legno di quercia a listoni larghi, nuova cucina gourmet, frigorifero per vini, gamma Wolf, forno a microonde, ripiani in pietra, coperture automatiche personalizzate per finestre, porte francesi del maestro che conducono al grande cortile spazio e altro ancora”.

“Mi mancherai, bellissima casa”, scrive Chiara Ferragni sul post condiviso nelle sue storie Instagram. La casa di Los Angeles l’aveva comprata nei primi mesi del 2017, un anno prima che nascesse Leone. Si tratta di un posto che non potrà mai dimenticare in quanto quello è stato il suo primo acquisto negli States ma anche perché è stato lì che ha conosciuto la gioia e l’emozione di diventare mamma.

