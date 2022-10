Chi è il marito di Miriam Leone. Poco conosciuto e poco presente tra i social e gli eventi pubblici a cui partecipa l’attrice, Paolo Carullo ha stupito tutti sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Splendida davanti ai fotografi, fasciata da un vestito giallo che la rendeva ancora più bella e luminosa, l’attrice ha incantato tutti.

Paolo Carullo ha accompagnato la moglie sul tappeto rosso della premier del film War – La guerra desiderata, di cui è protagonista Miriam Leone, diventando suo malgrado centro dell’attenzione dei presenti anche per l’eccezionalità della situazione. Il marito di Miriam Leone, infatti, non fa parte del mondo dello spettacolo ed è raro vederlo in occasioni ufficiali accanto alla moglie.

Leggi anche: “Ma quindi è vero”. Miriam Leone, gli occhi cadono proprio laggiù. E le foto parlano da sole





Chi è il marito di Miriam Leone: età, nome, lavoro e foto

Lui, imprenditore lontanissimo dal mondo dello spettacolo, ha sposato Miriam Leone il 18 settembre 2021 a Scicli, in provincia di Ragusa, in Sicilia. Durante il red carpet è arrivato anche il bacio della coppia davanti ai fotografi. Un veneto più unico che raro. Anche sui social i due non compaiono mai insieme ma da quando Miriam Leone si è sposata non ha mai perso occasione per parlare di lui e della sua importanza nella sua vita.

“Ogni giorno cerco di onorare e adorare questa promessa sull’altare delle cose belle che mi sono capitate nella vita e che mi voglio meritare. Non sei un impegno tu, sei una gioia” aveva scritto l’attrice in una dedica al marito. Ma chi è il marito di Miriam Leone? Come la moglie, Paolo Carullo è nato nel 1985 a Caltagirone, in Sicilia e d è un manager finanziario.

Il marito marito di Miriam Leone ha studiato e si è laureato in Economia e Finanza a Milano ed è associate partner, a capo dello sviluppo del business, presso la società Aliante Partner. Come la moglie ha una grande vena artistica. È membro della band Apple Jack, un duo di dj di musica elettronica e ha suonato parecchio anche all’estero.