Nemmeno un mese fa la coppia formata da cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ha dato il benvenuto in famiglia a Ercolino, un cucciolo di Jack Russel che farà compagnia alla loro amata Aspirina, anch’essa Jack Russel. Il cagnolino è stato immediatamente presentato sui social e in famiglia e, nemmeno a dirlo, sono tutti ormai pazzi di lui.

Tutti tranne Aspirina, che almeno per ira non sembra essere entusiasta della novità, ma probabilmente presto si abituerà alla nuova presenza. Questo accadeva davvero solo poche settimane fa, adesso però Cecilia Rodriguez è sbarcata sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia con un abito magnifico firmato Lia Stubbla, ma senza Ignazio Moser.

La stilista spettacolare scelta da Cecilia Rodriguez è super usata dalle vip, tra le preferite da Ilary Blasi. Spacco profondo, taglio elegante, nuance cerulea. Un attimo prima che tramontasse il sole l’argentina si è presentata in laguna tutta sola in versione ‘single’. Difatti il suo Ignazio Moser è rimasto a Milano. No, nessuna crisi in atto, non preoccupatevi: il trentino ha anzi elogiato attraverso delle Stories Instagram la compagna.





“Una queen”, così Ignazio Moser ha definito sulle proprie storie Instagram la sua Cecilia Rodriguez. Ma perché Ignazio questa volta non si sia recato a Venezia, ancora non si sa, imotivi non sono stati resi noti. Quel che si sa è che nelle scorse ore il giovane è stato impegnato come baby sitter dei nipotini e come dog sitter dei loro amatissimi pet.

Quando al papà di Ignazio Moser è stato chiesto cosa ne pensasse della carriera di suo figlio, che dopo il Grande Fratello Vip 2 è diventato un personaggio pubblico e televisivo, e anche super popolare sui social, lui ha risposto così: “Anche lui correva in bici, se avesse continuato a correre forse era meglio…”. Ahia…!