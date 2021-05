Cecilia Rodriguez è sì la sorella meno famosa di Belen, ma anche lei ha un seguito di tutto rispetto. Ex concorrente di reality show come l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, è da tempo fidanzata con Ignazio Moser.

Come si ricorderà, lo ha conosciuto dentro la Casa più spiata d’Italia e ora che anche lui è un naufrago è spesso ospite nello studio dove Ilary Blasi, insieme a Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, commenta in diretta le avventure del gruppo in Honduras coadiuvato dall’inviato Massimiliano Rosolino. Chechu fa ovviamente il tifo per il fidanzato, che seppur sbarcato in ritardo rispetto ai suoi compagni di avventura si è subito distinto, per carattere ma anche nelle prove.





Cecilia Rodriguez mostra il nuovo look: “Che ne dite?”

Tornando alla Rodriguez più piccola (c’è anche Jeremias, ndr), oltre a essere bellissima e somigliante in modo impressionante alla sorella che presto la renderà di nuovo zia, anche Cecilia ha un larghissimo seguito su Instagram. La showgirl e modella è infatti seguita da oltre quattro milioni di fan ed è a loro che ha subito mostrato il suo nuovo look.

Già qualche mese fa la compagna di Ignazio Moser aveva stupito tutti facendosi vedere con un’inedita frangia a tendina, un dettaglio di stile decisamente diverso dal solito, visto che fin dagli esordi nel mondo dello spettacolo ha portato quasi sempre la fila centrale o al massimo laterale. Da quel momento in poi il suo hair look è diventato copiatissimo e sono state molte le donne più o meno famose che si sono ispirate proprio all’argentina all’inizio della primavera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)



Ora Cecilia Rodriguez ci ha dato un altro taglio sui capelli che le cadono sulla fronte. Ma non li ha scalati: ha optato per una frangetta dritta che, diciamola tutta, non sta proprio bene a tutte. A lei sì e infatti i commenti di approvazione e i complimenti sono arrivati a valanga quando Chechu, poco dopo essere tornata dal parrucchiere si è scattata un selfie e chiesto ai fan di Instagram: “Che ne dite di questa frangia più dritta?”. Stupenda.

