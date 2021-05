Nuova vita in tutti i sensi per Cecilia Rodriguez. Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare dello sbarco del suo fidanzato, Ignazio Moser, all’Isola dei Famosi. Una partecipazione che, pur essendo stata annunciata da tempo, ha rischiato all’ultimo di saltare. Secondo i ben informati, infatti, la gelosia della passionale argentina avrebbe potuto ostacolare l’arrivo del ciclista figlio d’arte.

Poi tutto è rientrato e Ignazio ha fatto il suo ingresso nel reality condotto da Ilary Blasi. Certo gli occhi di Cecilia sono sempre su di lui, quindi guai a sgarrare… E pazienza se un altro programma, il Grande Fratello Vip edizione 2017, fu proprio l’occasione per conoscere Cecilia. Anche se sull’Isola le ‘distrazioni’ sono numerose, Ignazio non può certo permettersi leggerezze con le naufraghe.















Mentre Ignazio Moser prosegue la sua avventura, Cecilia Rodriguez sta controllando i lavori di ristrutturazione della nuova casa. Un’abitazione a Milano, piano terra, bel giardino e splendide e luminose vetrate per un nuovo inizio della coppia. Con ‘Nacho’, questo il nomignolo con cui lo chiama la sua ‘Chechu’, così lontano ecco che la responsabilità di seguire le attività dei muratori spettano a Cecilia.















Intanto l’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser procede spedito. La stessa modella, in uno degli ultimi post, aveva scritto al compagno: “Vorrei tanto averti così vicino e raccontarti un sacco di cose ….. 🤍☁️”. Ma prima di ricongiungersi i due piccioncini dovranno attendere.









Del resto sia Cecilia che Ignazio avevano iniziato a cercare il loro nuovo nido fin da gennaio e, appena individuato quello che faceva al caso loro hanno iniziato i lavori. Lavori per trasformare il loro sogno in realtà. E così, Moser, il più tardi possibile, ovvero dopo la finale dell’Isola dei Famosi del 7 giugno, troverà una nuova casa ad attenderlo. Per vivere con la sua Cecilia una nuova fase della loro vita insieme.

