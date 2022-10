Cecilia Rodriguez è davvero incinta? Le voci della prima gravidanza della sorella di Belen e fidanzata di Ignazio Moser circolano da settimane ormai e ora nuove foto sembrerebbero confermarle. Già a metà settembre i fan di Chechu avevano posto l’accento su alcune Storie Instagram.

Molti follower avevano infatti già notato qualche “rotondità di troppo” mostrata ultimamente, poi i video in cui lei giustificava la sua assenza dai social e da eventi importanti per questioni di salute: “Non ci sarò perché non sono stata bene. Il medico mi ha detto di stare a riposo ed è quello che farò”, aveva spiegato.

Cecilia Rodriguez incinta? Le nuove foto

Anche la nausea accusata in quei giorni era stato un indizio potente per suffragare la teoria di Cecilia Rodriguez incinta. Alla fine nessuna conferma dalla diretta interessata, che però ora torna in pubblico con il fidanzato e con quello che per molti è un ‘pancino sospetto’.

Nelle scorse ore Cecila e Ignazio Moser hanno preso parte a un evento e posato di fronte ai fotografi. Momento che è stato poi condiviso dalla stessa Rodriguez tra le Storie. Per l’evento di BelvedereVodkaItalia, ha indossato un lungo abito nero con uno spacco vertiginoso ma piuttosto aderente in vita.

E da quell’aderenza i fan hanno notato un pancino sospetto in evidenza. Dunque Cecilia Rodriguez è davvero incinta e sta per dare un erede al fidanzato conosciuto nella Casa del GF Vip? Per ora è solo un sospetto ma il fatto che non sia entrata nello specifico circa i suoi problemi di salute e la sua mai celata voglia di maternità non fanno che aumentarlo.