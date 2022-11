Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sposi: l’annuncio è arrivato nei giorni scorsi. L’ex protagonista del GF Vip ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata con tanto di anello e video postato sui social: in questi giorni la coppia ha alloggiato al San Luis Lodges, un hotel extralusso in Alto Adige nei pressi di Merano. I fan credevano che i due avessero scelto questo luogo per festeggiare l’anniversario di fidanzamento e, invece, Ignazio Moser ha organizzato il tutto per chiedere la mano dell’amata.



“And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!”, ha scritto Ignazio Moser a corredo del post in cui si vede uno stralcio della proposta nuziale. In camera da letto, illuminata con delle candele, il figlio dell’ex ciclista Francesco Moser ha donato l’anello con cui ha dichiarato a Cecilia Rodriguez di volerla condurla all’altare. Una bella notizia dopo cinque anni d’amore e non poche chiacchiere e problemi.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sposi: freddo papà Francesco



Come, del resto, aveva spiegato Ignazio nel corso di una lunga intervista. “Abbiamo avuto un periodo di allontanamento che oggi consideriamo la prova della nostra capacità di superare anche i momenti difficili e ormai non abbiamo dubbi sul nostro amore”, ha raccontato lo sportivo in un’intervista qualche tempo fa. E ha aggiunto: “Non fingiamo di stare bene insieme per interesse”.



“Al di là di quello che il pubblico si aspetta da noi, credo che siamo riusciti a trovare un equilibrio tra quello di personale che mostriamo di noi e la nostra microsfera intima, dove ci siamo noi e basta. È la nostra forza”. Se i commenti sono fioccati con tanti cuori e auguri, diversa è stata la reazione di Francesco Moser che nella sua compostezza è sembrato molto più freddo.



Sulle colonne di Diva e Donna ha tagliato corto: “Mi hanno telefonato per dire che sarebbero venuti qui in Trentino per fare l’annuncio. Ne ho preso atto, mica posso dire sì o no. Io non posso fare altro che guardare, mica posso comandarli. Ormai sono fidanzati da anni, mica possono restare fidanzati tutta la vita. Speriamo che vada tutto bene”.

