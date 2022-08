Catia Franchi sorprende tutti con un outfit particolare. La dama del Trono Over di Uomini e Donne negli ultimi tempi è riuscita a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel dating show di Maria De Filippi. La sorella della stilista Elisabetta Franchi ha fatto più volte parlare di sé. Ha iniziato una frequentazione con Biagio Di Maro, ma la cosa non è andata. Alla fine Catia ha deciso di troncare con il cavaliere definendolo più volte un “poveraccio”.

Le rimostranze di Catia Franchi erano dovute ad una promessa mancata di Biagio. Il cavaliere le aveva detto che l’avrebbe portata a cena in un ristorante e invece sono andati in una pizzeria al trancio. In ogni caso la dama è riuscita a conquistare le attenzioni del pubblico di UeD grazie alla sua passione per il ciclismo e soprattutto ai suoi originali outfit. Uno degli ultimi ha destato la curiosità di molti.





Catia Franchi stupisce con un outfit molto originale

Sul suo profilo Instagram, che conta oltre 37mila follower, Catia Franchi ama sorprendere coi suoi abiti ricercati e mai banali. Stavolta, però, il suo outfit ha sorpreso soprattutto per il gran caldo di questi giorni. Catia si è infatti invaghita di un paio di lunghissimi stivali e ha deciso di indossarli nonostante le temperature non proprio ideali.

“Non sono pazza – ha scritto nel post Catia Franchi – Ma appena li ho visti Stivale cuissardes ci ho fatto un giro Tuta in lycra monospalla disegno a rombi”. In tantissimi hanno risposto a questa foto, molti sono entusiasti per la scelta della dama di UeD. Qualcuno però fa giustamente notare: “Con sto caldo anche no”.

Qualcuno scrive: “Catia sei unica. lo stivale a luglio è per poche” e un altro “Alti livelli”. C’è chi poi nota il risvolto comico della faccenda: “Con questo caldo per toglierli dovete essere in 4😂…bellissimo tutto” e poi “Elegante e sensuale. Ciao bellissima amica”. Insomma, anche in questo caso Catia colpisce. O no?

