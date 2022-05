Catia Franchi fa parte da qualche settimana fa parte del parterre delle dame di Uomini e Donne. Ha subito colpito il pubblico per il suo stile schietto e per le sue opinioni sui cavalieri del dating show condotto da Maria De Filippi. La sorella della nota stilista Elisabetta Franchi ha raccontato tanto di sé nella sua prima intervista su Uomini e Donne Magazine. A spingerla a prendere parte al dating show di Maria De Filippi è stata una sua amica. In un primo momento era restia anche perché crede che sia il destino a far incontrare le persone. Ma la sua amica ha insistito ed ecco la partecipazione a Uomini e Donne.

Catia Franchi di UeD racconta al pubblico qualcosa riguardante la sua vita sentimentale. Si è sposata molto presto, dopo sei anni di fidanzamento. Il primo figlio è arrivato quasi subito e, dopo qualche anno, anche la seconda. Per tanto tempo si è occupata della famiglia poi, quando sono cresciuti i figli ha sentito la necessità di ritagliarsi uno spazio per sé. “La mia vita è stata questa, fino a circa sette anni fa, quando ho chiesto la separazione a mio marito”. Cosa l’ha portata a prendere la decisione di divorziare? Un tumore. “Quando sono uscita dall’ambulatorio mi è venuta una gran rabbia e mi sono detta: ‘Basta, adesso voglio vivere!’. Ho deciso di porre fine al mio matrimonio e ho subito iniziato a lottare: alla fine ho vinto io!”





Catia Franchi di Ued e il tumore: retroscena su Elisabetta Franchi

Che tipo di rapporto c’è con sua sorella Elisabetta Franchi? “Bellissimo”, afferma la dama. La definisce la sua “sorellina” e confessa che, anche se non si sentono tutti i giorni, ci sono sempre l’una per l’altra. Quando le ha fatto sapere la sua diagnosi di tumore, la stilista le ha risposto: “Bene. Adesso la risolviamo”.

Quindi Catia Franchi di UeD racconta un episodio che non dimenticherà mai, riguardante il momento in cui è stata operata: “Ancora lo ricordo! Dopo un po’ le ho detto: ‘Betty, vai, hai altro da fare io sto benissimo!’ perché lei doveva organizzare la sua prima sfilata a Milano. E lei si è messa a ridere perché io ero piena di tubicini e sembravo stare tutt’altro che benissimo. Ma noi siamo così: siamo forti, determinate. In questo ci somigliamo molto”.

Ma chi si veste meglio secondo Catia Franchi all’interno del programma? Ammette che le donne le piacciono tutte, in quanto hanno stili diversi e ognuna ha la sua classe. Ha un’opinione positiva anche sui look dei cavalieri e, a questo punto, confessa che Biagio – a parer suo – “si veste meglio”. Infatti, pare che il cavaliere le abbia rivelato che i suoi abiti “li realizza uno stilista della sua città, Napoli”.

