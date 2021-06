Caterina Balivo è una delle conduttrici più belle e apprezzate nel panorama televisivo italiano. In tanti si sono chiesti effettivamente da chi fosse arrivato questo fattore estetico e la risposta involontariamente l’ha data lei con un post su Instagram, pubblicato nelle scorse ore. Stiamo parlando di suo padre, infatti la presentatrice in cerca ancora di una sistemazione nel piccolo schermo gli ha voluto fare gli auguri in occasione del suo compleanno e l’ha mostrato ai suoi follower, postando alcune immagini.

Qualche giorno fa è stata criticata per la sua forma fisica. Si è immortalata in bikini, targati ‘Verdissima’. Lei è stata inondata anche da numerosi post dei cosiddetti hater, che hanno cercato di massacrarla in tutti i modi. Un odiatore della rete ha infatti postato: “Sei cicciottella”. Dunque, c’è chi si è concentrato sul suo fisico, ritenuto fuori forma. Hanno notato una pancia più gonfia del previsto e l’hanno subito attaccata sul personale. E la donna ha replicato: “Molto cicciottella”, usando quindi ironia.

Nella didascalia a corredo delle immagini con il suo adorato padre, Caterina Balivo ha scritto: “Fate tutti gli auguri al mio papà! E siamo a 70! Ti amiamo”. Osservando le immagini del genitore, il signor Balivo è un bell’uomo e in tanti hanno dunque detto che la bellezza della conduttrice è stata presa proprio da lui. In quantità industriale sono giunti i complimenti e gli auguri e lei non ha potuto fare altro che rimanere entusiasta e felice di tutti questi messaggi in favore del padre.





Tra i numerosi post dei suoi follower, sono spiccati anche quelli di Laura Pausini: “Tanti auguri mister Balivo”, di Elisabetta Gregoraci: “Auguri” e di Sandra Milo: “Subito! Meravigliosi auguri di ogni bene e felicità per i suoi 70 anni ben portati”. E altri seguaci hanno aggiunto: “Auguri di buon compleanno al tuo papà”, “Li porta benissimo”, “Siete stupendi, tanti auguri”, “Ma che bella famiglia che siete”. Caterina Balivo può ritenersi più che soddisfatta della reazione social. E anche il genitore ne sarà stato felice.

Caterina Balivo in passato ha anche rivelato qual è stata la sua maggiore delusione: “Il No più No degli altri? Credo quando nel 2010 improvvisamente mi dissero che non avrei più condotto la trasmissione Festa Italiana. Ho sbroccato. Per mesi non riuscivo a farmene una ragione”. Un colpo più duro dell’addio a Vieni da me dopo il quale però si è aperto un portone.