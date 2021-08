Caterina Balivo non è in tv da tempo. Nella scorsa stagione, difatti, la presentatrice campana ha fatto una sola comparsata nella giuria de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, ma di fatto non aveva nessuna trasmissione da guidare. Ma va ricordato che era stata proprio lei a decidere di dare l’addio al piccolo schermo. Era successo alla fine della stagione 2019/2020, quando salutò il pubblico del suo Vieni da Me per dedicarsi maggiormente alla famiglia e al suo privato, dopo anni di impegno quotidiano in tv.

E, così almeno è ad oggi, non avrà un programma tutto suo nei prossimi mesi perché durante la presentazione dei palinsesti autunnali Rai 2021/2022 il suo nome non è stato associato ad alcuno show. Eppure in diverse interviste Caterina Balivo ha lasciato intendere di essere disposta a tornare sul palco, anche se solo per un programma in prima serata o con un appuntamento nel weekend. Si vedrà.

Caterina Balivo rifatta? La sua reazione

Nel frattempo la bellissima Caterina Balivo si gode il sole e il mare in quel di Capri ma attraverso il suo profilo Instagram si tiene sempre in contatto con i fan. Ovviamente si mostra spesso in costume e proprio qualche giorno fa si è fatta vedere con indosso costume intero turchese. Non sono mancati i complimenti, anche da se stessa. Perché quando Caterina Balivo ha notato il commento di chi le dà come voto un 7 ha avuto da ridire.





Con simpatia, certo. “Voto 7? 10, perché non ci sono app”, quindi nessun filtro. E sì, Caterina Balivo un 10 se lo merita tutto, pure la lode. Le foto in bikini sono continuate e sotto a una delle ultime ha chiesto ai follower: “Cosa pensate quando fate i selfie?” . Un utente ha pensato di rispondere così: “Che la Balivo si è rifatta il seno”.

Anche in questo caso Caterina Balivo ha risposto prontamente e non solo ha messo subito a tacere le facili allusioni al ritocchino ma, allo stesso tempo, è riuscita a far riflettere sulla questione. Perché premettendo che non ci sarebbe niente di male desiderare e ottenere con la chirurgia un décolleté più florido questo non è il suo caso. E infatti ha risposto: “No, solo ciccia più ovunque: non avrei problemi a condividerlo. Ma sono tutte mie”.