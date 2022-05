Fiori d’arancio per l’ex gieffina. Finalmente dopo tanta attesa i fan possono scorrere le foto del lieto evento. Una sposa baciata dalla pioggia nel giorno più importante, quello del matrimonio. Ma non per questo la cerimonia si è fermata e insieme agli invitati, gli sposi hanno così coronato il sogno di una vita.

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino finalmente sposi e nozze da favola. A fare da cornice ai festeggiamento la splendida location offerta dal Castello di Bracciano. E tra gli invitati solo un minima parte di ex concorrenti del Grande Fratello Vip, quelli con cui Carlotta, come ha anticipato nel corso di un’intervista, ha stretto un forte legame.





A festeggiare le nozze di Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, Giacomo Urtis, Samantha De Grenet, Cecilia Capriotti, e le damigelle Sonia Lorenzini e Dayane Mello, incantevoli in abito rosa e che non hanno potuto trattenere le lacrime di gioia davanti al fatidico ‘si’ degli sposi.

Alle nozze di Carlotta Dell’Isola assenti, Rosalinda Cannavò che ha però specificato la sua impossbilità a presenziare per motivi personali e lavorativi. Hanno invece brindato alla coppia di sposini, Davide Varriale e Serena Spena con cui da Temptation Island ad oggi hanno sempre avuto un legame molto forte di amicizia. Le immagini parlano da sole e raccontano una vera favola per gli sposi. (Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, decisione definitiva)

Una cerimonia fortunata, come recita il detto “sposa bagnata, sposa fortunata”. Infatti dalle immagini è possibile scorgere momento di pioggia. Ma non per questo la cerimonia non è stata all’altezza. Carlotta Dell’Isola splendida in abito bianco. Stile classico con tanto di velo mentre per lo sposo completo scuro e cravatta. Tutto nella semplicità ma senza per questo dimenticare l’eleganza e il gusto per i dettagli di lusso.

“Alfonso vuole lei!”. GF Vip, il nome bomba per la prossima edizione c’è già