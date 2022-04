Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, la decisione è decisiva. Una dichiarazione d’amore avvenuta davanti alle telecamere del GF Vip 5 e una relazione che nel bel mezzo della loro partecipazione a Temptation Island pare abbia vissuto un momento decisamente critico che sembrava presagire aria di crisi. Ma evidentemente l’amore vince su tutto e per l’ex gieffina è arrivato il momento di compiere il grande salto.

Stiamo parlando di Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino che presto saranno marito e moglie. Dopo ben 8 lunghi anni di relazione la coppia è arriata al punto di coronare il grande sogno di sempre e promettersi amore eterno. La data? NOn è poi così tanto lontana.





i due si sposeranno il 28 maggio vicino a Roma e tra gli invitati, secondo il settimanale Chi, dovrebbe esserci anche Maria De Filippi. E infatti a diffondere la notizia del lieto e attesissimo evento per Carlotta Dell’Isola ci ha pensato proprio il settimanale Chi dove nella rubrica “Chicche di gossip” i lettori avranno modo di scoprire tutti i dettagli.

È stato proprio nel corso di Temptation Island che Carlotta Dell’Isola avrebbe manifestato idee differenti riguardo le nozze. Se lei sembrava non nutrire alcun dubbio a riguardo, sarebbe stato Nello Sorrentino a palesare qualche titubanza. Ma come spesso accade in questi casi, spazzati via i timori, la coppia ha poi ripreso la sua corsa a gonfie vele. Poi la proposta è arrivata durante la partecipazione di Carlotta al GF Vip 5.

E a tal proposito, alla luce dello stretto legame che è andato a crearsi tra Carlotta Dell’Isola e le ex gieffine Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Sonia Lorenzini, sono già in tanti a domandarsi se, oltre a Maria De Filippi, anche loro compariranno tra gli invitati Vip alla cerimonia più attesa di sempre.

