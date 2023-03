Annuncio straordinario del cantante italiano, che ha vissuto uno dei momenti più belli che ogni essere umano può vivere. Mesi fa aveva comunicato a tutti la gravidanza della sua compagna con un bellissimo post, in cui era immortalato il pancione della donna. E nelle scorse ore c’è stato finalmente il parto, che ha permesso la nascita di due bambini. Ci riferiamo ad Enrico Nigiotti, che è diventato papà di due gemelli. E ha anche svelato i nomi molto particolari scelti per i neonati, che lo hanno reso felicissimo.

Quindi, Enrico Nigiotti può farsi chiamare papà e la data del 13 marzo 2023 non la potrà mai cancellare dalla sua mente. Soffermandoci sulle sue rivelazioni dello scorso mese di dicembre, l’artista aveva scritto: “Mentre crescete dentro Mamma ,io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino…Vi immagino sempree. Non so cosa aspettarmi .. Non so come sarà e non so come sarò.. So solo che la parola per sempre avrà finalmente un vero significato”. Ma veniamo all’attualità e alla notizia che si è concretizzata.

Enrico Nigiotti è papà di due gemelli: come si chiamano i figli

Nel post Instagram apparso nella giornata del 13 marzo, Enrico Nigiotti diventato neo papà ha mostrato i due gemelli e la sua mano, intenta a toccarli delicatamente. E come didascalia ha scelto queste frasi: “Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei. Vi auguro di saper difendere la voglia e la capacità di straripare e di non smettere mai di dare da mangiare alla vostra fantasia. Crescete liberi e sensibili… Io sarò sempre qua, con questi occhi lucidi e innamorati. Siete il giorno più bello della mia vita… Per tutta la vita. Il vostro babbo”.

Tanti i vip che hanno commentato la lieta notizia. Occhi puntati soprattutto sui messaggi di Emma Marrone: “Auguri Nigio”, Stefano De Martino: “Auguri amico mio”, Laura Pausini: “Tanti auguri”, Matilde Gioli: “Oh my god, Benvenuti”. Poi in una Instagram story, ha confermato i nomi scelti per i gemelli che erano stati svelati già da alcuni mesi: Maso e Duccio. E ha aggiunto: “Due Nigiottini in più”. I bimbi sono nati precisamente alle 11.34 e alle 11.35 all’interno dell’ospedale della città toscana di Livorno.

La mamma dei due gemelli Maso e Duccio e partner di Enrico Nigiotti si chiama Giulia Diana ed è sconosciuta al mondo dello spettacolo. Lei è la proprietaria di una scuola, ovvero Laboratorio di Danza e Movimento. Lui è stato un concorrente di Amici nel 2009 e ha preso parte per tre volte al Festival di Sanremo.