“Irriconoscibile”. Can Yaman, nuovo look per l’attore turco: “Come ti sei combinato?”

Can Yaman dopo essere entrato da protagonista nelle case degli italiani ha conquistato tutti. Con il suo talento e il suo sex appeal ha fatto breccia nei cuori di tantissime fan che dalla sua prima apparizione in tv lo hanno seguito ovunque. Adesso però alcune di loro hanno disapprovato il nuovo look dell’attore turco.

Can Yaman, il cambio look non convince le fan

È stato un anno ricco di soddisfazioni per Can Yaman. Dopo la messa in onda di Mr. Wrong, l’attore turco ha ricevuto importanti proposte e infatti presto tornerà su Canale 5 con una nuova fiction, Viola come il mare, le cui riprese sono terminate da poco.

Mentre proseguono le registrazioni di Sandokan, la star turca ha ricevuto una proposta da Disney Plus. La star turca sarà protagonista della nuova serie tv El turco. Nelle scorse si è celebrato l’arrivo di Disney Plus in Turchia e l’attore si è mostrato con un look diverso dal solito.

Capelli lunghi, barba incolta, occhiali neri e quadrati. Un look un po’ troppo da intellettuale che non ha trovato l’approvazione di tutte le fan. La maggior parte lo adora ma alcune lo preferiscono in versione wild.

