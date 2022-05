“Per colpa delle mie fan”. Can Yaman, il clamoroso annuncio dell’attore turco: “Superato ogni limite”

Can Yaman cambia casa per colpa… delle fan. Incredibile quanto sta avvenendo in queste ore al noto divo protagonista di numerose serie tv di successo. L’attore turco è stato per diversi mesi al centro del gossip per la sua relazione con Diletta Leotta. Terminata quella storia il nome di Can è stato associato a quello di Francesca Chillemi. Anche se non è chiaro se si tratti di una relazione stabile o solo una frequentazione. Intanto Yaman è impegnato nelle riprese della nuova fiction “Viola come il mare”.

Tra l’altro negli ultimi giorni Can Yaman è stato dato come possibile partecipante alla versione vip di Uomini e Donne. Al di là dei rumors su Francesca Chillemi, infatti, l’attore è ufficialmente single e quindi potrebbe effettivamente entrare nel programma di Maria De Filippi. Staremo a vedere cosa succederà. Intanto, però, il bel divo turco ha alzato la voce e affidato ad un post su Instagram un duro sfogo in cui racconta che dovrà cambiare casa a causa di alcune fan.





Can Yaman, il lungo sfogo su Instagram

Can Yaman ha spiegato in un lungo post su Instagram che è costretto a cambiare casa “perché la gente ha superato ogni limite qua”. “Spero – scrive tra l’altro Can – possiamo trovare pace tutti quanti, perché io ne ho bisogno tanto. Non vado via dall’Italia, state sereni, il mio prossimo progetto è ambientato in Italia ed è un progetto globale su una piattaforma importantissima”.

Can Yaman lascia dunque la casa di Roma a causa dell’eccessiva pressione di alcune fan che non lo mollano un secondo. “Cambierò sicuramente la casa a Roma, non perché vado via, perché la gente ha superato ogni limite qua. Non ce la faccio più con stalkeraggio che subisco oppure l’aggressione che deve subire ogni femmina che si associa con me se non è quella che ‘accettate’ voi… Ripeto: vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso…”.

D’altra parte non è la prima volta che viene messo in evidenza il comportamento di fan che quando vedono Can Yaman… non capiscono più nulla. Già poco tempo fa l’attore turco, subito dopo le riprese di “Viola come il mare” era stato circondato dalla solita folla di fan adoranti. Solo che lui, invece di presentarsi, se n’è andato scortato da un’auto dei carabinieri. Un comportamento dovuto a quanto avvenuto il giorno prima quando la macchina su cui viaggiava Can era stata letteralmente presa d’assalto da altre fan che si erano pure posate sul cofano. Insomma, quando è troppo è troppo!

