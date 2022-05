Adesso può sicuramente tirare un bel sospiro di sollievo Can Yaman. L’attore originario della Turchia è stato al centro di diverse indiscrezioni non proprio entusiasmanti nell’ultimo periodo, ma adesso Mediaset ha preso la sua decisione. E siamo certi che i numerosi fan di lui saranno molto felici di apprendere questa notizia tanto attesa. Le speranze del pubblico si sono trasformate in realtà e ora non resta che far partire il cosiddetto countdown prima di poter ammirare le gesta del turco.

A proposito di Can Yaman e Mediaset, si è vociferato anche della possibilità che lui potesse prendere parte alla nuova versione vip di Uomini e Donne. Le ultime indiscrezioni hanno rivelato che l'attore originario della Turchia non ha relazioni sentimentali in corso, quindi sarebbe un nome ben spendibile anche per innalzare la qualità del nuovo programma. I diretti interessati non hanno comunicato niente in via ufficiale, ma il pubblico Mediaset attende con ansia che possano esserci novità a stretto giro di posta.





Can Yaman, Mediaset conferma la sua nuova fiction

Sono state riportate dal sito ‘Blasting News’ alcune indiscrezioni riguardanti il nuovo palinsesto di Mediaset. E il nome di Can Yaman è stato finalmente trovato dal pubblico. L’attore, dopo un’assenza che aveva fatto preoccupare i telespettatori, è pronto a ritornare alla grande nell’emittente di Pier Silvio Berlusconi. Ricordiamo infatti che nel corso della primavera era stata disposta la non messa in onda della sua nuova fiction, ma ora le cose sono cambiate e lo hanno fatto in meglio.

La splendida notizia riguardante Can Yaman fa riferimento al fatto che Mediaset ha deciso di confermare la sua fiction Viola come il mare in prima serata nel prossimo autunno. Saranno trasmesse su Canale 5 le sei puntate della stessa per la gioia degli ammiratori dell’attore. Insieme a lui reciterà la collega Francesca Chillemi, con la quale si è fatto vedere in più occasioni anche sui social network. A testimonianza del fatto che hanno un rapporto non solo professionale, ma anche molto amichevole.

Tra l’altro, Can Yaman reciterà per la prima volta in assoluto in italiano in questa attesa fiction Mediaset. Ricordiamo che le sue ultime esperienze lavorative sono state in Che Dio ci aiuti, Mr. Wrong – Lezioni d’amore e DayDreamer – Le ali del sogno. Lui è in grado di parlare non solo il turco e l’italiano, ma anche il tedesco, lo spagnolo e l’inglese. Ha una grande passione per il mondo del calcio.

