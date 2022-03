“Tutto cancellato”. Can Yaman, un colpo che fa malissimo. La decisione di Mediaset

Brutte notizie per i fan di Can Yaman. Una vera e propria doccia fredda, difficile usare altri termini, è arrivata addosso a tutti coloro che amano l’attore. Il turco sembrava in procinto di essere protagonista a stretto giro di posta, ma qualcosa è cambiato repentinamente e la delusione è diventata lampante. Un colpo di scena clamoroso, che ha lasciato veramente tantissime persone di stucco. E c’è già chi sta chiedendo a gran voce spiegazioni per questa scelta inaspettata.

Nei giorni scorsi Can Yaman ha pubblicato un post e ha riportato queste parole: “Viola come il mare, ma bella come il sole”. E ha taggato la donna che era al suo fianco. Insieme a lui l’attrice 36enne Francesca Chillemi. I due appaiono molto sorridenti e nei loro sguardi è possibile notare una certa sintonia. I fan del turco hanno commentato: “Lei bella come il sole, ma anche tu sei il nostro sole”, “Siete davvero splendidi”, “Qui gatta ci cova”. E ancora: “Meravigliosi, impazienti di vedervi sugli schermi”, “Siete meravigliosi”.





A riferire tutto su Can Yaman ci ha pensato il sito ‘Blasting News’. Come detto, era praticamente fatta per l’arrivo sui canali Mediaset di un prodotto con lui protagonista. Ormai si attendeva solamente la data ufficiale, ma il ‘Biscione’ con una mossa inattesa ha sconvolto il pubblico. Difficile comprendere cosa sia potuto succedere, ma sta di fatto che la notizia è tutt’altro che positiva. Si tratta di una decisione che inevitabilmente provocherà reazioni molto negative di tanta gente.

Nel prossimo mese di aprile non vedremo, stando a ‘Blasting News’, la fiction ‘Viola come il mare’ che vedrà protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. Dal palinsesto è infatti stata eliminata non solo da aprile, ma anche dai successivi mesi. Quindi, bisognerà aspettare l’arrivo dell’autunno per apprezzarla. Presumibilmente sarà trasmessa a settembre, anche se non è detta l’ultima parola. Questa decisione sarebbe stata assunta per preservare la fiction ed evitare che si ottengano risultati deludenti come quelli ottenuti da ‘Più forti del destino’ con Laura Chiatti e Loretta Goggi.

Can Yaman, classe 1989, è stato recentemente protagonista in un episodio di ‘Che Dio ci aiuti’, in ‘Daydreamer – Le ali del sogno’ e in ‘Mr. Wrong – Lezioni d’amore’. L’anno scorso è anche diventato testimonial del turismo turco in Italia, infatti ha girato la campagna pubblicitaria ‘Vieni in Turchia con me’ per supportare la ripresa turistica del suo paese di origine.

