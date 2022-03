Adesso tutti i dubbi stanno decisamente finendo e si avvicina sempre più ciò che si avvicina moltissimo ad una certezza. Can Yaman ha compiuto un gesto inaspettato sui social network e si è immortalato in due foto in compagnia di una famosa attrice italiana. Il gossip è impazzito già da diverso tempo, ma questi due scatti e soprattutto le parole utilizzate dall’attore turco stanno facendo ormai immaginare che tra i due non ci sia solamente una splendida amicizia. Ma qualcosa che va oltre.

Negli ultimi mesi si era parlato poco della vita sentimentale di Can Yaman, infatti ci si era concentrati in particolare sulla sua ex Diletta Leotta. Ma ora sembra che lui abbia preso il sopravvento e che possa annunciare qualcosa di importante a stretto giro di posta. Sulla giornalista di Dazn era invece emerso che avesse iniziato una storia d’amore con Giacomo Cavalli. Quest’ultimo comunque ha poi lasciato la ragazza per recarsi a Capo Verde, dove ama fare surf. Mentre lei aveva lavorato per Juventus-Napoli.

Nonostante questa bellissima attrice sia impegnata sentimentalmente ad un’altra persona, in tanti sono certi che ormai sia in procinto di fidanzarsi con Can Yaman. Certamente questo gesto così diretto del protagonista di diverse serie tv di successo è qualcosa di eclatante e che fa presagire qualcosa che si avvicina molto ad un sentimento. Nella didascalia a corredo del post, ha infatti riportato queste parole: “Viola come il mare, ma bella come il sole”. E ha taggato la donna che era al suo fianco.





Insieme a Can Yaman c’è dunque sul suo post Instagram l’attrice 36enne Francesca Chillemi. I due appaiono molto sorridenti e nei loro sguardi è possibile notare una certa sintonia. I fan del turco hanno commentato: “Lei bella come il sole, ma anche tu sei il nostro sole”, “Siete davvero splendidi”, “Qui gatta ci cova”. E ancora: “Meravigliosi, impazienti di vedervi sugli schermi”, “Siete meravigliosi”, “Bellissimi e bravissimi”. E vedremo se ci saranno ulteriori novità nei prossimi giorni o settimane.

Francesca Chillemi, originaria di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), è stata eletta Miss Italia a 18 anni nel 2003. Dal 2015 risulta essere legata al compagno Stefano Rosso, con il quale ha avuto una figlia nel 2016. In televisione negli ultimi anni è stata protagonista di ‘Leonardo’, ‘L’Isola di Pietro’ e ‘Braccialetti Rossi’. Con Yaman recita in ‘Viola come il mare’, che sarà trasmessa da aprile su Canale 5.