Brad Pitt era violento con i figli. Si fa finalmente un po’ di chiarezza sulla separazione (non idilliaca) tra Brad Pitt e Angelina Jolie. In queste ore infatti, sono emersi dei dettagli choc sulla fine della loro relazione. Si sta parlando di abusi ancor più gravi di quelli di cui già si era parlato in passato. Da quello che scrive il New York Times, la controquerela presentata da Angelina Jolie contiene elementi davvero inquietanti.

Si fa riferimento a gravi violenze nei confronti non soltanto dell’attrice, ma anche dei due figli presenti su quel famoso volo di cui si è tanto parlato. Ecco cosa si legge al suo interno: “Pitt ha strozzato uno dei bambini, e ha premuto la faccia dell’altro con la mano. Poi ha preso Jolie per il braccio, e l’ha scossa. Pitt ha preso Jolie per la testa e l’ha scossa, poi l’ha afferrata per le spalle scuotendola nuovamente, prima di spingerla contro i muri del bagno. Pitt ha successivamente dato un pugno al soffitto dell’aereo varie volte, spingendo Jolie a lasciare il bagno.”

Brad Pitt era violento con i figli: l’accusa choc di Angelina Jolie

Si fa riferimento a un litigio, pesantissimo, che i due hanno avuto su un aereo nel 2016. Da quello che scrive il New York Times, Pitt si sarebbe sfogato anche contro i figli della coppia poiché entrambi si sarebbero in qualche modo messi in mezzo nella discussione. Tra l’altro, in base alle informazioni svelate nelle scorse ore, l’attore dopo lo scontro avrebbe persino versato birra su di lei e vino rosso sui loro bambini.

Da quello che c’è scritto sul giornale, i bimbi avrebbero infatti cercato di fermare il genitore per impedirgli di fare del male alla madre, avendo però la peggio. Il magazine Variety ha provato in queste ore a contattare i portavoce di Pitt, che però per il momento non hanno risposto alle accuse. Il fatto è molto pesante e questo tipo di accuse è la prima volta che vengono presentate in forma ufficiale.

“Pitt choked one of the children and struck another in the face” and “grabbed Jolie by the head and shook her,” the filing states, adding that at one point “he poured beer on Jolie; at another, he poured beer and red wine on the children.” https://t.co/nDUk2cp9EC — E. Alex Jung (@e_alexjung) October 4, 2022

Si parla di percosse nei confronti suoi e dei due figli, verso i quali Brad Pitt avrebbe a quanto pare avuto il coraggio di alzare le mani. Si dice che Pitt avrebbe chiesto all’ex moglie, prima di queste accuse ufficiali, di firmare una scottante dichiarazione per cui si sarebbe dovuta impegnare legalmente a non parlare fuori da un tribunale dei presunti abusi fisici e emotivi di Pitt nei suoi confronti e in quelli dei suoi figli.

