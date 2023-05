Davvero clamorosa la voce su Oriana Marzoli, che la darebbero vicina a un altro ragazzo. Ovviamente questa indiscrezione ha subito fatto il giro della rete e c’è chi ha sicuramente avvisato il suo fidanzato Daniele Dal Moro di questa novità. E alla fine si è stati in grado di scoprire come stiano realmente le cose. Sono state tra l’altro ore difficilissime per gli Oriele, dato che precedentemente era stato proprio il suo partner a far scaldare gli animi sui social.

Prima che uscisse fuori questa voce bomba su Oriana Marzoli in compagnia di un altro ragazzo, Daniele Dal Moro era esploso di rabbia dopo che alcuni fan avevano segnalato all’ex vippona che lui avesse iniziato a seguire un’altra persona: ““Fermo restando che se volessi chiudere una relazione lo potrei fare senza problemi visto che voi non mi date da mangiare, anzi…Mi create solo problemi. Il GF è finito e io, come sempre, faccio il ca**o che mi pare! So che ci sono anche persone molto carine e chiaramente questi tweet non sono rivolti alla parte sana”.

Oriana Marzoli vista con un altro ragazzo: è un ex Uomini e Donne

Ebbene sì, è arrivata una segnalazione clamorosa sul conto di Oriana Marzoli. Questo altro ragazzo, che non è appunto Daniele, è un ex protagonista di Uomini e Donne di Maria De Filippi. I siti Blogtivvu e Novella 2000 hanno indagato a fondo su questa conoscenza tra i due e alla fine si è giunti ad una conclusione molto importante. La notizia era stata data da una follower all’influencer Amedeo Venza, che ne aveva anche parlato in un filmato.

Questo il messaggio indirizzato a Venza: “Amedeo, ho scritto anche a Deia (Deianira Marzano n.d.r.). Io lavoro presso l’hotel dove alloggiano. Vero è che stanno collaborando insieme, ma non ti sembra strano che lui ieri sera l’abbia accompagnata fino all’hotel?”. Il lui in questione è l’ex tronista di Uomini e Donne, Oscar Branzani, ma alla fine tutti sono concordi nel dire che non ci sia nulla di misterioso dietro il loro rapporto. Che sarebbe puramente lavorativo.

Tra Oriana e Branzani non c’è nessun legame amoroso. Sono stati insieme perché l’ex concorrente del GF Vip 7 ha dato vita alla sua linea di costumi e ha iniziato a lavorare insieme al brand Sontèn, che fa capo all’ex tronista di UeD. Mistero risolto.