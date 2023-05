Da tantissimi anni si parla di un possibile matrimonio tra l’AD Mediaset Pier Silvio Berlusconi e la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin. I due sono fidanzati dal 2001, dunque da oltre vent’anni, e dalla loro unione sono nati due figli: Sofia Valentina e Lorenzo Mattia. Spesso sono addirittura venute fuori delle presunte date e location della cerimonia, che non è in realtà mai avvenuta in assenza di una proposta. Sembrerebbe però che qualcosa sia cambiato, in questi ultimi mesi, proprio da parte di lui.

A non essere deciso sulla questione infatti è sempre stato Pier Silvio Berlusconi, in quanto, anche recentemente, Silvia Toffanin aveva dichiarato durante un’intervista nel suo salotto che sarebbe davvero contenta se ricevesse una proposta di nozze dal suo compagno. Allo stesso tempo però ha fortemente affermato che a livello sentimentale non cambierebbe nulla, dato che è già felice così, senza un anello al dito che certifica il loro amore.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: dopo vent’anni d’amore arriva il matrimonio

Proprio relativamente al matrimonio tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin è stato Riccardo Signoretti a parlare. Nel suo magazine Nuovo è infatti stato dedicato un articolo intero alla coppia, la quale starebbe finalmente per sposarsi proprio grazie a Silvio Berlusconi. In questo momento molto complicato della sua vita, sembra che il politico abbia voluto fare una richiesta al figlio, dandogli un vero e proprio ultimatum: “Sbrigati a mettere la fede al dito della Toffanin…”.

Ricordiamo infatti che il cavaliere è ricoverato ormai da più di un mese in ospedale per una leucemia mielomonocitica. Perciò, se quanto detto fosse vero, Pier Silvio chiederebbe subito la mano della sua compagna, dato il grande affetto che nutre per il padre e soprattutto per non procurargli altro dolore in questo periodo difficile. Il giornale infatti riporta: “A lui deve la sua fortuna e da sempre hanno uno splendido rapporto…Non vorrebbe mai e poi mai tradire la fiducia del padre…”.

Al momento dunque non resta altro che attendere l’ufficialità di queste indiscrezioni. Nonostante più volte si sia discusso riguardo il loro matrimonio, è sempre rimasto tutto fermo. Proprio per questo, lo stesso magazine si domanda se Silvio Berlusconi riuscirà a far avvenire tale miracolo, affermando: “Lui che di traguardi impossibili ne ha tagliati tanti…”.