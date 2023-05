Colpo di scena su Silvia Toffanin e Verissimo. Una decisione inaspettata è stata presa nelle scorse ore e rappresenta un cambiamento repentino e quindi a sorpresa. Il pubblico lo ha appreso tramite un annuncio ufficiale del programma su Instagram, infatti è stata anche mostrata una foto molto chiara che fa comprendere cosa accadrà tra pochi giorni. Sembrava che la trasmissione avesse ormai fatto una scelta definita, invece ora è cambiato tutto.

A proposito del programma di Silvia Toffanin, il pubblico di Verissimo si è commosso la settimana scorsa per la confessione di Chiara del duo musicale Paola e Chiara. A otto anni ha subito una violenza in campeggio. Un fatto che per Chiara è rimasto impresso per tanti anni che come ha confessato l’ha segnata. Chiara Iezzi ha quindi detto: “È successo in un campeggio, ero al bar e un ragazzino mi ha portato in un luogo appartato”.

Silvia Toffanin, novità inaspettata su Verissimo

Si era ormai saputo che Silvia Toffanin avesse concluso l’esperienza di Verissimo, per quanto riguarda l’attuale stagione, domenica 14 maggio. Si pensava che fossero ormai iniziate le sue ferie in vista della stagione estiva, invece non sarà così. Mediaset ha deciso di farle fare un ulteriore sforzo lavorativo per permettere ai telespettatori di assistere ad alcune interviste molto importanti, nelle quali usciranno certamente spunti interessanti.

Nel pomeriggio di sabato 20 maggio Verissimo tornerà con un appuntamento speciale su Amici 22. Questa la comunicazione del programma della Toffanin: “Save the date. Sabato a Verissimo, alle 16.30 su Canale 5, vi aspetta una puntata speciale dedicata ad Amici”. Ed è stata postata l’immagine con i finalisti, quindi in studio vedremo il vincitore Mattia, Angelina, Isobel e Wax. C’è grande attesa per capire cosa diranno gli ormai ex allievi del talent show di Maria De Filippi.

Questi i commenti degli utenti: “Questa edizione di Amici è stata una delle migliori”, “Non vedo l’ora, già mi mancano questi ragazzi meravigliosi”, “Mattia, te lo sei meritato. Congratulazioni”, “Voglio rivedere Isobel e Angelina”.